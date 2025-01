Al Cardarelli di Napoli, operatori di ambulanza privata aggrediscono guardia giurata

1 minuto per la lettura

Ennesimo episodio di violenza all’ospedale Cardarelli di Napoli. Alcuni operatori di un’ambulanza privata hanno aggredito una guardia giurata in servizio.

NAPOLI – Ennesimo episodio di violenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, uno dei più grandi e trafficati del Sud Italia. Una guardia giurata in servizio presso il padiglione H della struttura è stata aggredita da alcuni operatori di un’ambulanza privata. Secondo quanto riportato dalle testimonianze e confermato dalla direzione ospedaliera, gli aggressori avrebbero minacciato la guardia di disarmarla e di utilizzare l’arma contro di lei.

Un episodio grave, che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche, se non fosse stato per il tempestivo intervento di un poliziotto fuori servizio che si trovava nelle vicinanze e che è riuscito a bloccare la situazione prima che degenerasse ulteriormente. Anche una pattuglia di ronda della società di sicurezza interna è prontamente intervenuta, contribuendo a riportare l’ordine. L’episodio è stato denunciato alle autorità competenti. L’ospedale ha fornito dettagli utili per identificare gli aggressori, tra cui le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza interna.

In una nota diffusa dall’Azienda Ospedaliera Cardarelli, si sottolinea l’importanza di contrastare con fermezza alcune pratiche abusive messe in atto da operatori delle ambulanze private, come l’affissione di biglietti pubblicitari non autorizzati all’interno della struttura ospedaliera.