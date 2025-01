Omicidio a Napoli, 33enne ucciso a colpi di arma da fuoco

1 minuto per la lettura

Omicidio nella notte a Napoli, 33enne ucciso a colpi di arma da fuoco mentre si trovava nei pressi di un centro ricreativo

NAPOLI – Nella serata di ieri 29 gennaio 2025, i carabinieri della compagnia Stella e della compagnia Centro di Napoli sono intervenuti all’ospedale Pellegrini per ricostruire quanto accaduto ad un 33enne, già noto alle forze dell’ordine, ferito da un colpo d’arma da fuoco e poi deceduto per le ferite riportate mentre era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, Antonio Esposito, sarebbe arrivato al pronto soccorso, trasportato da alcuni conoscenti ancora in vita ma sarebbe morto in rianimazione a seguito dell’aggravarsi delle condizioni di salute per via della gravità delle lesioni subite. Un proiettile, infatti, lo ha colpito al fianco sinistro. Familiari e amici della vittima si sono recati in ospedale dando sfogo al dolore con urla e pianti, ma senza creare problemi al personale sanitario.

L’omicidio del 33enne è avvenuto in via Carbonara 103 fuori da un circolo ricreativo di Napoli. Sull’accaduto i militari, coordinati dalla procura della Repubblica, hanno aperto un fascicolo di indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e risalire in questo modo all’autore o agli autori dell’aggressione a mano armata sfociata poi nell’omicidio.