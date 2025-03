Qualiano, lite per una tv: donna 28enne aggredita dallo zio

1 minuto per la lettura

A Qualiano, una lite per una tv sfocia in aggressione alla vigilia dell’8 marzo: zio arrestato per minacce e violenza contro la nipote.

QUALIANO (NAPOLI) – «Hai chiamato i Carabinieri, ti ammazzo di botte davanti a loro». Ha detto lo zio alla nipote. Una lite per una televisione, un regalo conteso, si è trasformata in un’aggressione brutale da parte dello zio ai danni di una 28enne di Qualiano, proprio alla vigilia dell’8 marzo. Un episodio che si inserisce in un quadro allarmante, con un aumento delle denunce per violenza domestica registrato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli.

La vicenda ha avuto origine da un regalo del nonno: una smart tv lasciata in eredità alla nipote 28enne. Lo zio, che viveva con la nipote e la sorella -madre della ragazza-, ha rivendicato il possesso della televisione, scatenando una serie di liti violente. Le continue richieste e i rifiuti della nipote hanno portato a minacce di morte e insulti. L’escalation di violenza ha raggiunto il culmine venerdì 7 marzo 2025, alla vigilia della festa delle donne, quando l’uomo ha aggredito fisicamente la nipote, rea di non aver ceduto alla sua richiesta. La 28enne, terrorizzata, si è rifugiata in bagno, mentre lo zio devastava l’abitazione, distruggendo mobili e suppellettili. In preda al panico, la giovane ha chiamato il 112, chiedendo aiuto ai Carabinieri.

La madre della ragazza, presente in casa, ha assistito impotente all’ennesima esplosione di violenza del fratello. I Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono intervenuti tempestivamente, trovando l’aggressore, un 52enne già noto alle forze dell’ordine, intento a minacciare le due donne: «Hai chiamato i Carabinieri, ti ammazzo di botte davanti a loro». L’uomo è stato immediatamente arrestato.