Napoli, agguato nella notte in via Vespucci: 29enne ferito alla testa

1 minuto per la lettura

Agguato a Napoli, un 29enne è stato ferito alla testa da un proiettile, gli investigatori ipotizzano durante una tentata rapina.

NAPOLI – Una pioggia di proiettili nel cuore della notte, poi il dolore e la corsa disperata verso il pronto soccorso. È accaduto intorno alle ore 2:00 della di questa notte, 15 gennaio 2026, in via Vespucci, dove un giovane di 29 anni è rimasto ferito durante quello che sembrerebbe essere un tentativo di rapina finito nel sangue. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori grazie alla testimonianza della vittima, il 29enne si trovava a bordo della propria auto in compagnia di un conoscente quando è scattato l’assalto. Due persone, con il volto coperto, sono sopraggiunte in sella a uno scooter affiancando la vettura.

Senza esitazione, il passeggero del motociclo ha estratto una pistola ed ha esploso diversi colpi. Uno di questi ha raggiunto il giovane di striscio alla testa. Un impatto che avrebbe potuto avere conseguenze fatali, ma che per fortuna non ha causato lesioni irreversibili.

AGGUATO A NAPOLI: I SOCCORSI AL 29 ENNE FERITO ALLA TESTA E LE INDAGINI

Il ferito è stato immediatamente trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini. I medici, dopo aver prestato le prime cure e medicato la ferita, hanno sciolto la prognosi: il giovane non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli. Gli agenti hanno effettuato i rilievi balistici e stanno ora setacciando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L’ipotesi principale resta quella della rapina degenerata, ma gli inquirenti non escludono altre piste per fare piena luce sulla dinamica e identificare i responsabili del raid.