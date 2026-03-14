Napoli, donna morta carbonizzata in casa. Si indaga

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Una donna di 56 anni è stata trovata morta carbonizzata in casa alle porte di Napoli: indaga la polizia, al vaglio la versione del marito. Non è esclusa l’ipotesi dell’incidente domestico

NAPOLI – Una donna di 65 anni è stata trovata morta carbonizzata in casa nel primo pomeriggio di oggi (14 marzo 2025) alle porte di Napoli. Secondo una prima versione, il marito era all’esterno dell’abitazione di via Cuma, località Licola a Pozzuoli, quando avrebbe visto le fiamme sprigionarsi in casa.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di polizia di Pozzuoli. Al momento nessuna ipotesi è esclusa. La versione dell’uomo è ora al vaglio degli inquirenti, ma non è esclusa l’ipotesi del drammatico incidente domestico. Indaga la Polizia di Stato.