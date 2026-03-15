Accoltellamenti e risse a colpi di bottiglia: il tragico bilancio nel Napoletano

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Tragica notte nel Napoletano dove si sono verificati diversi tragici episodi: accoltellamenti e risse a colpi di bottiglia. Diversi feriti, uno in fin di vita

La scorsa notte, personale della Polizia di Stato è intervenuto in piazzetta Montecalvario a seguito di una segnalazione di un 30enne con ferita da arma da taglio. L’uomo è tuttora ricoverato in codice rosso ed in pericolo di vita presso l’ospedale Vecchio Pellegrini. Da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che il soggetto sarebbe stato ferito a seguito di una lite avvenuta nei pressi di un esercizio commerciale in piazza. Dinamica in fase di ricostruzione ad opera degli agenti dei Commissariati Dante e Decumani che procedono.

Lite a coltellate e colpi di bottiglia in provincia di Napoli, a Pomigliano d’Arco: due giovanissimi feriti. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti presso un locale in via dell’Aeronautica per un 19enne e una 18enne feriti. Il primo è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro. È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale del Mare di Napoli. Non è in pericolo di vita. La giovane, invece, è ricoverata presso l’ospedale di Nola per una ferita da arma da taglio alla natica sinistra. Non è in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica e individuare i responsabili.

In fine, i carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti presso l’ospedale Cardarelli di Napoli per un 36enne ferito. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, l’uomo passeggiava in via Salvator Rosa quando sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti in scooter. Quello alla guida lo avrebbe accoltellato alla gamba, senza alcun apparente motivo. Il 36enne ha firmato le dimissioni senza ulteriori cure. Indagini in corso per chiarire dinamica.