Incidente sul lavoro ad Ercolano, cade dal quarto piano: morto operaio

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L’operaio 54enne morto a Ercolano stava eseguendo interventi di muratura su un balcone in via Niglio. Disposta l’autopsia per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa.

ERCOLANO (NAPOLI) — Ancora una vittima sul lavoro nel Napoletano. Un tragico incidente si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri ad Ercolano, in via Niglio 19, dove un operaio di 54 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal quarto piano di un edificio residenziale. L’uomo era impegnato in alcuni interventi di ristrutturazione e muratura all’esterno di un appartamento quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto ed impattando violentemente a terra, proprio davanti all’androne dello stabile.

I SOCCORSI E LA CORSA IN OSPEDALE

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, allertati dai residenti e dai passanti che hanno assistito alla scena. Le condizioni del 54enne sono apparse subito disperate a causa dei gravissimi traumi riportati nella caduta da un’altezza di oltre dieci metri. Trasportato d’urgenza in codice rosso all’Ospedale del Mare di Napoli, l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo nel nosocomio: troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto.

OPERAIO MORTO A ERCOLANO, INDAGINI IN CORSO: AL VAGLIO SICUREZZA E POSIZIONE CONTRATTUALE

Sul luogo dell’incidente sono giunte le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e avviare le indagini. Gli inquirenti, in collaborazione con gli ispettori del lavoro, sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della caduta e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la presenza di idonei sistemi anti-caduta. Al vaglio degli investigatori vi è anche la regolarità della posizione lavorativa della vittima. La salma del 54enne è stata trasferita presso la medicina legale e posta sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto l’esame autoptico.