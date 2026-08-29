Castellammare, 75enne trovata carbonizzata sul balcone

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Dramma a Castellammare di Stabia, trovata morta, semi carbonizzata, una donna 75enne sul balcone della propria abitazione. Indagini in corso

Drammatico episodio nel centro di Castellammare di Stabia. Una donna di 75 anni ha perso la vita all’interno della propria abitazione in via Vittorio Veneto. Rinvenuto il suo corpo privo di vita in condizioni parzialmente carbonizzate sul balcone dell’appartamento.

A fare la tragica scoperta sono stati i Vigili del Fuoco, allertati per accedere ai locali, subito affiancati dai Carabinieri della stazione locale e del Nucleo Radiomobile della Compagnia cittadina. Accanto alla salma, i soccorritori e le forze dell’ordine hanno individuato una bombola di gas.

LE IPOTESI DEGLI INVESTIGATORI

Al momento gli inquirenti mantengono aperte diverse piste per fare piena luce sulle cause del decesso. L’ipotesi principale porta a un improvviso e violento ritorno di fiamma generato dalla bombola di gas, che avrebbe investito in pieno l’anziana provocandole le fatali ustioni. Non si escludono al momento scenari differenti, in attesa che i rilievi tecnici forniscano un quadro più chiaro.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini e aperto un fascicolo informativo. Nelle prossime ore verranno analizzati nel dettaglio gli elementi raccolti sul luogo del ritrovo, con particolare attenzione agli accertamenti tecnici sulla bombola e sullo spazio esterno dell’abitazione, fondamentali per stabilire se si sia trattato di una fatalità o se vi siano altri elementi da vagliare.