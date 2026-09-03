Incidente stradale a Nola, scontro tra auto e scooter: Morta 26enne

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Incidente stradale a Nola, scontro tra auto e scooter: Ragazza 26enne morta sul colpo, feriti i due occupanti della vettura.

NOLA (NAPOLI) – Tragico incidente stradale nella serata a Nola, dove una giovane di ventisei anni ha perso la vita a seguito di un violento impatto tra il suo ciclomotore e un’automobile. Il dramma si è consumato intorno a mezzanotte di oggi 3 settembre 2026 all’altezza dell’incrocio tra via Trivice d’Ossa e via Pizzariello, un tratto stradale rivelatosi fatale per la giovane vittima.

L’IMPATTO FATALE E I SOCCORSI

Secondo la prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri della Compagnia di Nola, prontamente giunti sul luogo del plico, lo scontro è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento tra la vettura e lo scooter condotto dalla ragazza. L’impatto è stato particolarmente violento: le lesioni riportate dalla ventiseienne si sono rivelate gravissime e il personale sanitario del 118, intervenuto tempestivamente, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto. A bordo dell’autovettura viaggiavano invece un conducente di vent’anni e un’altra giovane. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati trasportati dai soccorritori presso il vicino ospedale di Nola per le cure del caso; secondo quanto si apprende, le loro condizioni non desterebbero preoccupazione e non sarebbero in pericolo di vita.

LE INDAGINI DEGLI INQUIRENTI SULL’INCIDENTE STRADALE MORTALE A NOLA

I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi tecnici sul luogo del sinistro e disposto i rilievi perimetrici per determinare con esattezza la dinamica e le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti. La circolazione nella zona ha subito pesanti rallentamenti per consentire le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e i rilievi da parte degli inquirenti.