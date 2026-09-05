Incidente a Napoli, auto investe studentessa di Lecce e fugge: 24enne è grave

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L’auto investe studentessa leccese sul lungomare di Napoli, dopo l’impatto fugge. La ventiquattrenne è ricoverata in gravi condizioni.

NAPOLI – Una serata tra amici trasformata in tragedia a causa dell’ennesimo episodio di pirateria stradale. Una studentessa di 24 anni, originaria di Lecce, si trova ricoverata in gravi condizioni all’Ospedale del Mare dopo essere stata travolta da un’automobile il cui conducente si è dato immediatamente alla fuga senza prestare i dovuti soccorsi. L’incidente si è verificato intorno alle 23 di ieri sera, venerdì 4 settembre 2026, in via Anton Dohrn, nel cuore della zona pedonale e turistica del lungomare partenopeo. La giovane stava attraversando la carreggiata in compagnia di un gruppo di conoscenti, muovendosi dal lato mare verso l’ingresso della Villa Comunale.

Giunta al centro della strada, la ventiquattrenne è stata travolta in pieno da un autoveicolo che procedeva a velocità in direzione di piazza della Repubblica. Subito dopo il violento impatto, il guidatore anziché fermarsi ha accelerato, facendo perdere le proprie tracce e lasciando la ragazza a terra.

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Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasportare d’urgenza la giovane al nosocomio cittadino, dove i medici mantengono riservata la prognosi viste le severe lesioni riportate. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica stradale della Polizia locale di Napoli. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi tecnici necessari a ricostruire con precisione l’esatta traiettoria del veicolo e ascoltato i testimoni presenti al momento dell’impatto. Gli investigatori stanno ora vagliando minuziosamente i filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona. L’obiettivo è risalire alla targa dell’auto e identificare il responsabile.