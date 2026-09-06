Esplode bombola da immersione, paura per un sub a Procida

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NAPOLI – Paura oggi nelle acque di Procida per una bombola che ha causato un incidente avvenuto a bordo di un gommone sul quale si trovava un sub di 60 anni, residente in provincia di Napoli.

Secondo una prima ricostruzione, mentre l’imbarcazione si trovava al largo di Punta Pizzaco di Procida si sarebbe verificato l’improvvisa esplosione di una bombola da immersione, accompagnato da un forte boato.

L’uomo sarebbe stato scaraventato in mare dall’urto. Il sub è stato poi recuperato e condotto con il gommone a Marina Grande, dove ad attenderlo c’erano i sanitari del 118. Rimasto sempre cosciente, l’uomo presentava ferite al volto e avrebbe riportato anche un forte trauma all’addome.

Trasportato inizialmente all’ospedale di Procida, è stato sottoposto agli esami strumentali e agli accertamenti del caso. Successivamente i sanitari ne hanno disposto il trasferimento in elicottero a Napoli in codice rosso, per proseguire le cure e gli approfondimenti.

L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sull’incidente sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e le cause del cedimento della bombola