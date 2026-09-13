Torre del Greco, spari fuori dal bar: Ferito 27enne

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Spari nella notte a Torre del Greco dopo una lite: un ventisettenne estraneo ai fatti è stato ferito al piede da un proiettile.

TORRE DEL GRECO (NAPOLI)- Sparatoria nella notte a Torre del Greco: un ragazzo di 27 anni, incensurato, è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco all’esterno di un locale. Il fatto è accaduto intorno alle 2.40 in via Marconi. Secondo una prima e sommaria ricostruzione effettuata dagli investigatori, nei pressi di un bar sarebbe scoppiata una lite tra alcuni giovani. Nel corso del diverbio, qualcuno ha estratto un’arma esplodendo diversi colpi: uno di questi ha raggiunto al piede il 27enne che, in base a quanto emerso finora, si trovava sul posto ma era del tutto estraneo alla vicenda.

DOPO GLI SPARI, I SOCCORSI ALL’OSPEDALE MARESCA E I RILIEVI DEI CARABINIERI A TORRE DEL GRECO

Il giovane è stato immediatamente trasportato all’ospedale Maresca. È stato proprio il personale sanitario del nosocomio a dare l’allarme e a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. I Carabinieri della sezione radiomobile sono giunti in ospedale per raccogliere le prime testimonianze; il ragazzo è stato medicato per la ferita al piede e successivamente dimesso con una prognosi di 7 giorni. Nel frattempo, i militari del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno effettuato un sopralluogo in via Marconi per i rilievi tecnico-scientifici. Sul luogo del ferimento sono stati individuati e sequestrati tre bossoli calibro 9. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. E, sono volte a ricostruire le fasi della rissa e risalire all’identità di chi ha impugnato e scaricato la pistola tra la folla.