Napoli, 59enne colpito all’occhio da proiettile ad aria compressa

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Cinquantanovenne peruviano colpito all’occhio da un probabile proiettile di una pistola ad aria compressa a Napoli: indaga la polizia.

NAPOLI — Momenti di tensione e paura si sono vissuti questa matttina, 10 ottobre 2026, nel capoluogo campano. Un 59enne di origini peruviane è stato ferito a un occhio, probabilmente da un proiettile esploso da un’arma ad aria compressa. A causa delle lesioni riportate, l’uomo è ricoverato da questa mattina presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, dove i medici lo stanno sottoponendo alle cure del caso. Sul caso indagano gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e pubblico soccorso della questura partenopea.

NAPOLI, COLPITO DAL PROIETTILE AD ARIA COMPRESS: LA DINAMICA DELL’AGGUATO E LE PISTA DELLO SCAMBIO DI PERSONA

Secondo quanto emerso dai primi riscontri investigativi, una volante è intervenuta questa mattina per la segnalazione del ferimento del 59enne. Questo avrebbe raccontato di essere stato avvicinato da uno scooter con a bordo due persone e di aver sentito improvvisamente un dolore all’occhio.

L’ipotesi al vaglio degli inquirenti apre a scenari inquietanti sulla matrice del gesto: secondo una prima ricostruzione, non sarebbe lui l’obiettivo del raid. La polizia sta analizzando la posizione della vittima e passando al setaccio la zona per raccogliere elementi utili. Mentre sul caso sono in corso gli accertamenti per identificare i responsabili e chiarire il movente dell’agguato.