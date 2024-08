Napoli, emergenza sangue al Cardarelli: l’appello ai donatori

2 minuti per la lettura

Emergenza sangue al Cardarelli di Napoli. L’ospedale lancia un appello urgente ai donatori.

NAPOLI – L’ospedale Cardarelli di Napoli, un punto di riferimento fondamentale per le emergenze sanitarie del Sud Italia, ha lanciato un appello urgente per le donazioni di sangue. Nell’ultima settimana, la risposta dei cittadini è stata straordinaria: ben 700 volontari hanno donato il sangue presso il centro trasfusionale dell’ospedale e nei centri mobili delle associazioni di volontariato convenzionate. Una risposta di solidarietà che conferma la sensibilità della comunità, ma che purtroppo non è sufficiente a rispondere alla crescente domanda di sangue, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione estiva.

EMERGENZA SANGUE AL CARDELLI

L’ospedale, in una nota diffusa stamani, ha evidenziato come l’estate rappresenti un periodo particolarmente critico: «Le prossime settimane la città si svuoterà, si teme un calo ulteriore delle donazioni e le scorte non sono sufficienti a garantire le tante trasfusioni che occorre fare ai pazienti che devono sottoporsi ad interventi chirurgici o a terapie trasfusionali», ha dichiarato il Cardarelli in una nota.

La preoccupazione è palpabile, soprattutto in considerazione delle esigenze specifiche del Centro di Malattie Rare del Globulo Rosso, che da solo gestisce oltre 200 pazienti bisognosi di circa 90 trasfusioni a settimana. L’80% di questi pazienti sono talassemici, un 15% soffre di drepanocitosi, e il restante 5% è affetto da patologie ancora più rare, ma non per questo meno gravi. «Queste trasfusioni sono salvavita e non possono essere rimandate», ribadisce l’ospedale.

LA SITUAZIONE DELLE SCORTE

La situazione è particolarmente critica per quanto riguarda il sangue di Gruppo 0 positivo e negativo, di cui le scorte sono pericolosamente basse. Nonostante gli sforzi compiuti finora, l’ospedale rinnova quindi l’appello ai cittadini.

ECCO QUANDO DONARE

Per facilitare le donazioni, il Cardarelli ha predisposto la possibilità di donare il sangue tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 12.00. Inoltre, è previsto il parcheggio gratuito all’interno della struttura per chi decide di recarsi in ospedale per compiere questo gesto di solidarietà.