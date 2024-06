Terremoto ai Campi Flegrei: scossa di 3.4 magnitudo nella notte

1 minuto per la lettura

Una nuova scossa di terremoto è stata segnalata alle 3:58 di questa notte nella zona dei Campi Flegrei. Al momento non si segnalano danni.

NAPOLI- Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata avvertita questa notte, 18 giugno 2024 , nella zona dei Campi Flegrei, alle ore 03:58 circa. L’evento sismico, localizzato a circa 3 chilometri di profondità, ha causato paura tra la popolazione ma, fortunatamente, non ha provocato danni a persone o cose.

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro del terremoto è stato individuato in mare, al largo di Pozzuoli. La scossa è stata avvertita distintamente in tutta l’area dei Campi Flegrei, ma anche a Napoli e nei comuni limitrofi.

Numerose persone sono state svegliate dal brusco sussulto e hanno abbandonato le proprie case per recarsi in strada per precauzione.

L’evento di questa notte si inserisce in un quadro di crescente attività sismica nell’area dei Campi Flegrei, che negli ultimi mesi ha fatto registrare diverse scosse di minore intensità. L’Ingv continua a monitorare l’area con attenzione.