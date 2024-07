Panico a Napoli: forte scossa di terremoto nei Campi Flegrei

1 minuto per la lettura

Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha colpito la zona dei Campi Flegrei, provocando panico tra la popolazione napoletana.

Questa mattina, alle ore 8:08, una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha colpito la zona dei Campi Flegrei, provocando panico tra la popolazione napoletana. L’epicentro del sisma è stato localizzato nei Campi Flegrei, un’area da tempo sorvegliata per la sua intensa attività sismica e vulcanica. Negli ultimi mesi, numerose scosse di bassa e media entità hanno alimentato il timore di un possibile risveglio del supervulcano.

Dal centro storico fino al quartiere di Fuorigrotta, il terremoto è stato distintamente avvertito in numerosi quartieri del capoluogo campano, in particolare ai piani più alti degli edifici. Il boato e le vibrazioni hanno svegliato molti cittadini, che sono corsi per strada in preda al panico, temendo il peggio. Gli effetti della scossa sono stati percepiti anche in altre zone limitrofe, alimentando un senso di inquietudine che da mesi ormai permea la popolazione locale. L’evento sismico è stato seguito da fenomeni di assestamento, ulteriormente avvertiti dalla cittadinanza. Al momento non si registrano gravi danni materiali né feriti.