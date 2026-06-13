Campi Flegrei, elevati livelli Co2: chiusa linea L2 della metropolitana di Napoli

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Chiusa la linea L2 della metropolitana di Napoli nel tratto tra Pozzuoli e Campi Flegrei per i livelli elevati di Co2 in galleria.

NAPOLI — Circolazione ferroviaria sospesa e attivazione immediata dei protocolli di emergenza per l’area flegrea. Dopo una segnalazione ufficiale da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che ha registrato un accumulo anomalo di anidride carbonica ($CO_2$) all’interno di una galleria, ieri è stata disposta la chiusura temporanea della linea L2 della metropolitana di Napoli nel tratto strategico compreso tra Pozzuoli e Campi Flegrei. L’allarme ha spinto il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, a convocare d’urgenza una riunione straordinaria del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) per fare il punto sulla situazione e coordinare le prossime mosse.

CHIUSA LINEA L2 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI: IL VERTICE IN PREFETTURA E GLI ENTI COINVOLTI

Al tavolo tecnico, oltre al Prefetto, hanno preso parte le principali cariche istituzionali e scientifiche del territorio. Tra i partecipanti figurano l’Assessore alla protezione civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, il Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e il sindaco di Monte di Procida, Salvatore Scotto di Santolo. La parte scientifica e di monitoraggio è stata guidata dal Direttore dell’INGV Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo, affiancata dai direttori regionali della Mobilità (Giuseppe Carannante) e della Protezione civile (Italo Giulivo). Presenti anche i delegati dei Comuni di Napoli e Bacoli, i vertici di Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Asl Napoli 2 Nord, RFI, Anm e Croce Rossa.

POTENZIAMENTO DEI MONITORAGGI ED ESAMI DEI GAS

Durante il vertice è emersa la necessità prioritaria di comprendere la natura e l’esatta origine dell’esalazione gassosa, legata alle dinamiche di un territorio vulcanico attivo come quello dei Campi Flegrei. È stata rappresentata la necessità di implementare la rete di monitoraggio del gas, a varie altezze e per l’intera lunghezza della galleria, per lo studio del fenomeno fisico anche per un complessivo inquadramento nella mappatura delle aree di degassamento al suolo che l’INGV – Osservatorio Vesuviano aggiorna periodicamente. La sospensione temporanea delle corse dei treni si rende dunque indispensabile per permettere ai tecnici di effettuare la misurazione dei livelli di concentrazione del gas nelle varie fasi della giornata e approfondire le cause strutturali del fenomeno in totale sicurezza.

PIANO BUS SOSTITUTIVI PER RIDURRE I DISAGI

Per limitare l’impatto sui tantissimi pendolari e turisti che utilizzano quotidianamente la linea L2, le autorità hanno confermato che la mobilità locale verrà garantita attraverso soluzioni alternative. È stato infatti assicurato che, per mitigare il disagio negli spostamenti, sarà predisposto un servizio sostitutivo di trasporto su gomma per tutto il periodo di sospensione della tratta ferroviaria. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte del tavolo prefettizio, che tornerà ad aggiornarsi non appena saranno disponibili i primi esiti ufficiali dei rilievi scientifici effettuati in galleria.