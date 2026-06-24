Campi Flegrei, nuovo sciame sismico, scossa di magnitudo 3.0

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Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, registrata una scossa di magnitudo 3.0 alle 3:02 del 24 giugno 2026. Monitoraggio in corso da parte di INGV, Comune di Pozzuoli e Protezione Civile.

Torna a tremare l’area dei Campi Flegrei, dove nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 giugno 2026 è stato registrato un nuovo sciame sismico. Secondo i dati diffusi dall’INGV, alle 3:02 si è verificato un terremoto di magnitudo 3.0, con epicentro nell’area flegrea e ipocentro a 3 chilometri di profondità.

A seguire, sempre nella stessa sequenza sismica, è stata rilevata un’altra scossa di magnitudo 2.1, insieme ad altri eventi di minore intensità. L’area interessata comprende il cuore della caldera tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara, una zona costantemente monitorata dagli enti preposti.

Il Comune di Pozzuoli, tramite un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che l’Amministrazione comunale e la Protezione Civile seguono da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e forniranno ulteriori aggiornamenti al termine del fenomeno. Nel messaggio viene inoltre richiamata la consueta collaborazione con l’Osservatorio Vesuviano dell’INGV per il monitoraggio della crisi bradisismica.

Al momento non risultano, nel materiale ufficiale richiamato, indicazioni di danni o criticità segnalate alla popolazione. La fase resta comunque sotto osservazione, in un contesto di attività sismica che da tempo interessa l’area flegrea.