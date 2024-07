1 minuto per la lettura

In seguito a una serie di controlli intensificati, la Guardia di Finanza ha sanzionato trenta tassisti sull’isola d’Ischia per aver applicato tariffe non conformi e per la mancata esposizione del tariffario obbligatorio. L’operazione, condotta tra giugno e luglio, ha evidenziato pratiche che hanno visto alcuni passeggeri addebitare costi fino al doppio rispetto a quelli previsti dalle normative locali.

ISCHIA, TARIFFE GONFIATE: SANZIONATI 30 TASSISTI

L’intensificazione dei controlli da parte della Guardia di Finanza è volta a garantire il rispetto delle normative e a proteggere i consumatori dai prezzi gonfiati durante il periodo estivo, quando il flusso turistico raggiunge il suo picco.

Secondo quanto emerso dalle verifiche condotte tra giugno e luglio, numerosi tassisti hanno applicato ai passeggeri prezzi che superavano di gran lunga i limiti stabiliti dai regolamenti comunali. In alcuni casi, le tariffe hanno raggiunto cifre tra i 50 e i 100 euro per tratte che avrebbero dovuto costare tra i 15 e i 45 euro. In un caso particolare, un tassista nel Comune di Serrara Fontana ha richiesto ai passeggeri il pagamento di 75 euro per una corsa che, secondo la tariffa ufficiale, avrebbe dovuto costare 35 euro. Inoltre, l’autovettura utilizzata non era in regola con i requisiti di revisione obbligatoria.

SANZIONI

Le sanzioni applicate variano da un minimo di 86 a un massimo di 338 euro, a seconda della gravità della violazione e del numero di infrazioni commesse dal singolo conducente. Le misure punitive comprendono anche la possibile sospensione della licenza di esercizio, qualora si verifichino ripetute violazioni.