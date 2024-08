Ripristinata la linea ferroviaria Pozzuoli -Villa Literno dopo l'incendio

1 minuto per la lettura

Dopo l’incendio di sabato, i treni ritornano di nuovo in circolazione; la linea ferroviaria Pozzuoli-Villa Literno è stata ripristinata.

POZZUOLI (NAPOLI)- Riprende la circolazione ferroviaria nella linea Pozzuoli-Villa Literno. È stata, infatti, ripristinata la linea ferroviaria dopo l’incendio che ieri, sabato 24 agosto 2024, ha interessato un’azienda della zona, provocando l’interruzione della circolazione ferroviaria.

Intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e rimosso un container andato a fuoco adiacente ai binari. Solo dopo il loro lavoro è stato possibile ripristinare la regolare circolazione dei treni. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha coordinato le operazioni di soccorso e bonifica, assicurandosi che la situazione dei trasporti pubblici lungo la linee ferroviaria tornasse alla normalità nel più breve tempo possibile.

L’incendio, scoppiato in un capannone nei pressi del centro commerciale “Le Campane”, ha tenuto con il fiato sospeso numerosi cittadini e ha causato disagi alla viabilità ferroviaria. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno effettuando i rilievi del caso per determinare l’origine delle fiamme.