Metro di Napoli: la nuova linea 6 tra arte e innovazione

Metro di Napoli: la nuova linea 6, che collega Fuorigrotta a Piazza Municipio, è un vero e proprio viaggio nell’arte e nell’architettura.

NAPOLI – La nuova linea 6 della metropolitana di Napoli, che collega Fuorigrotta a Piazza Municipio attraversando la suggestiva Riviera di Chiaia, è un vero e proprio viaggio nell’arte e nell’architettura. È parte integrante del circuito delle stazioni dell’arte, un progetto ambizioso che trasforma le fermate in vere e proprie gallerie.

La web tv del Comune di Napoli ha realizzato un breve reportage che illustra le meraviglie artistiche delle stazioni di questa nuova linea. Ogni fermata è concepita come un monumento, risultato dell’incontro tra architetti di fama internazionale e artisti visivi; spazi unici che stimolano la curiosità e l’ammirazione dei viaggiatori.

METRO NAPOLI: LE STAZIONI DELL’ARTE

Il progetto delle stazioni dell’arte è nato per integrare l’arte contemporanea con il tessuto urbano, coinvolgendo artisti e architetti di fama internazionale. La linea 6 non fa eccezione, regalando ai passeggeri un viaggio suggestivo tra opere d’arte e design innovativo.

METRO NAPOLI: LINEA 6

La linea 6 della metropolitana di Napoli è un invito a esplorare e a vivere la città in modo diverso. Ogni stazione è un capitolo di una storia più ampia, quella di una città che non smette mai di reinventarsi. I napoletani e i turisti avranno l’opportunità di godere di un’esperienza di viaggio che va oltre il semplice spostamento, unendo arte, architettura e storia in un unico, straordinario percorso.

STAZIONE ARCO MORELLI

La stazione Arco Mirelli, progettata dall’architetto tedesco Hans Kollhoff, si erge come un grande faro, dominato da toni di bianco e azzurro che evocano il mare e il cielo. Qui, un’opera di Rebecca Horn cattura l’attenzione, mentre luci e ombre danzano in armonia con la musica di Hayden Chisholm. Un’atmosfera che trasporta i viaggiatori in un’esperienza multisensoriale.

STAZIONE SAN PASQUALE

Nella stazione di San Pasquale, l’architetto sloveno Boris Podrecca ha immaginato un viaggio che ricorda gli affreschi di Tiepolo a Venezia, facendo “entrare in acqua” il viaggiatore. Questa visione acquatica si traduce in un design che sfida la gravità. I lavori dell’artista Peter Kogler arricchiscono ulteriormente l’ambiente, trasformando il percorso in un’avventura visiva che invita alla riflessione sull’ambiente circostante e alla meraviglia.

STAZIONE CHIAIA

Continuando verso la penultima fermata, Chiaia, progettata dall’architetto napoletano Uberto Siola, gli utenti possono sperimentare una struttura che si sviluppa su più livelli. Un ascensore conduce al Monte di Dio, mentre l’interno, una grande opera di Peter Greenaway, richiama l’ascesa mitologica dagli Inferi all’Olimpo. Qui, l’arte si fa narrazione, trasformando il tragitto in un percorso di riscoperta ed elevazione.

STAZIONE MUNICIPIO

Infine, la stazione Municipio, progettata dai rinomati architetti Alvaro Siza e Eduardo Souto de Moura, rappresenta un punto di incontro tra passato e futuro. Oltre a essere un nodo cruciale per la mobilità cittadina, questa stazione ospita fortificazioni di epoca vicereale e in futuro esporrà reperti archeologici rinvenuti durante gli scavi, tra cui i resti di un porto romano e relitti di navi antiche. Un vero e proprio viaggio nel tempo, dove il presente e la storia si intrecciano. Una fusione perfetta tra storia, arte e innovazione architettonica.