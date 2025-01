1 minuto per la lettura

Ischia e Procida bloccate dal maltempo: le compagnie di navigazione sono state costrette a sospendere progressivamente molte delle corse programmate con gli aliscafi.

NAPOLI – Il maltempo torna a mettere in difficoltà i trasporti marittimi nel Golfo di Napoli, colpendo in particolare i collegamenti veloci con le isole di Ischia e Procida. A causa delle condizioni meteo avverse, le compagnie di navigazione sono state costrette a sospendere progressivamente molte delle corse programmate con gli aliscafi.

ISCHIA E PROCIDA BLOCCATE DAL MALTEMPO: ALISCAFI A INTERMITTENZA

Attualmente, i mezzi veloci sono fermi all’ormeggio nei porti di Pozzuoli, Casamicciola e Marina Grande a Procida. Soltanto alcune corse in partenza dal Molo Beverello per Ischia Porto risultano ancora operative, ma la situazione è in continua evoluzione e soggetta a ulteriori sospensioni. La precarietà del servizio sta creando disagi per i pendolari, i residenti e i turisti che avevano pianificato spostamenti verso o dalle isole.

TRAGHETTI OPERATIVI

Per ora, i collegamenti effettuati con i traghetti non hanno subito variazioni significative. Tuttavia, le compagnie consigliano di verificare lo stato delle corse consultando i siti ufficiali o i call center prima di mettersi in viaggio. Le condizioni del mare potrebbero peggiorare, rendendo instabili anche i servizi più regolari.

INVITO ALLA CAUTELA

Il maltempo, con forti venti e mare agitato, rende critico il trasporto marittimo e obbliga le compagnie a privilegiare la sicurezza. Per chi deve necessariamente spostarsi, è fondamentale pianificare con attenzione e tenersi aggiornati sugli avvisi delle autorità portuali e delle compagnie di navigazione.