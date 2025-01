2 minuti per la lettura

Circumvesuviana in sciopero dopo l’assalto al treno: disagi e polemiche sulla sicurezza nel Napoletano. Sul sito ufficiale dell’Eav è possibile consultare gli orari delle partenze garantite.

NAPOLI – La Circumvesuviana si ferma per quattro ore questa mattina (28 gennaio), dalle 8.20 alle 12.20, in seguito all’assalto violento avvenuto domenica sera nei pressi della stazione di via Nocera, a Castellammare di Stabia. Il treno coinvolto trasportava i tifosi del Sorrento dopo la trasferta di Torre del Greco, ed è stato preso d’assalto da un folto gruppo di violenti. L’episodio, oltre a seminare il panico tra i passeggeri, ha aperto un acceso dibattito sulla gestione dell’ordine pubblico nella provincia napoletana.

Circumvesuviana in sciopero per la sicurezza dei lavoratori

L’azienda Eav, che gestisce la rete della Circumvesuviana, si è trovata costretta ad affrontare le conseguenze di questa violenza. Le organizzazioni sindacali – Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal e Confail – hanno indetto lo sciopero con una motivazione chiara: “Gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”.

Un messaggio che lascia poco spazio a interpretazioni: il personale si sente esposto e vulnerabile. La protesta è stata accompagnata da pesanti disagi per i pendolari e i cittadini che quotidianamente fanno affidamento sulla Circumvesuviana per spostarsi. Sul sito ufficiale dell’Eav (www.eavsrl.it) è possibile consultare gli orari delle partenze garantite.

Un sistema sotto accusa

La vicenda ha riacceso le polemiche su un tema ormai annoso: la sicurezza sui trasporti pubblici in Campania. L’assalto al treno non è un caso isolato, ma l’ultimo di una serie di episodi che mettono a nudo le criticità della gestione dell’ordine pubblico.

La violenza registrata domenica sera non solo ha danneggiato lavoratori e passeggeri, ma ha anche sollevato interrogativi sulla capacità delle forze dell’ordine e delle istituzioni di prevenire e gestire situazioni di questo tipo. Proprio per affrontare questi temi, è stata convocata una riunione straordinaria del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Pendolari esasperati

A farne le spese, ancora una volta, sono i cittadini. I pendolari che ogni giorno si affidano alla Circumvesuviana lamentano disagi cronici: ritardi, corse sovraffollate e una percezione costante di insicurezza.