Trasnova, prosegue la protesta in attesa dell’incontro in Regione

2 minuti per la lettura

I lavoratori Trasnova per i quali è partita la procedura di licenziamento collettivo proseguono la loro protesta davanti l’ingresso merci di Pomigliano d’Arco in attesa dell’incontro in Regione

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI) – Prosegue la protesta dei lavoratori Trasnova per i quali è partita la procedura di licenziamento collettivo. Nel frattempo, è stato convocato un incontro in Regione Campania con i sindacati per discutere della sola vertenza dei lavoratori Trasnova. Si svolgerà lunedì presieduto dall’assessore regionale alle Attività produttive Antonio Marchiello su indicazione del presidente della Giunta, Vincenzo De Luca.

L’appuntamento, in programma alle 10 nella sede della Regione al Centro direzionale, precede quello che si svolgerà mercoledì con lo stesso presidente De Luca per discutere di Stellantis e di tutto l’indotto. All’incontro di mercoledì sarà presente anche il sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo.

I lavoratori di Trasnova continuano intanto il presidio davanti all’ingresso merci dello stabilimento Stellantis a Pomigliano, fermo ormai da martedì pomeriggio per la mancanza di materiale dovuta al blocco dei manifestanti che si apprestano a trascorrere la prima domenica con alle spalle una fabbrica chiusa.

TRASNOVA, LA PROTESTA CONTINUA IN ATTESA DELL’INCONTRO IN REGIONE

«Restiamo qui – spiegano i lavoratori – siamo stanchi, ma non ci arrendiamo. È la festa dell’Immacolata, non possiamo fare altro che pregare». La stanchezza e la tristezza per le lettere di licenziamento li portano a guardarsi indietro: «In quei piazzali noi facevamo movimentazione auto – raccontano – non ci siamo mai fermati, abbiamo sempre lavorato duro. La prossima settimana sarà decisiva, e noi speriamo che qualcosa cambi in positivo. Per Natale non possiamo portare come regalo ai nostri figli un licenziamento. Per loro è già traumatico tutto ciò che sta accadendo».

E come i manifestanti, neanche i cittadini, molti operai dello stabilimento Stellantis, ed i politici del territorio, fermano i loro gesti, piccoli o grandi, di solidarietà nei confronti dei lavoratori: molti si fermano a salutare, a portare qualcosa di caldo, o a chiedere se hanno necessità per la notte. Oggi, invece, in tutte le chiese della città i parroci ed i sacerdoti hanno letto un messaggio con il quale si invitano le istituzioni a fare quanto possibile per scongiurare i licenziamenti, ed i cittadini a non lasciare soli gli operai.