Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, eletto presidente dell’Anci

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi eletto all’unanimità presidente nazionale dell’Anci. Presidente del Consiglio nazionale è il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, anche lui eletto all’unanimità nell’assemblea di oggi, mercoledì 20 novembre, a Torino.

«Le priorità sono mettere al centro della politica italiana i bisogni dei Comuni, rafforzare l’autonomia dei Comuni e dargli dei poteri che siano all’altezza delle sfide che la contemporaneità ci mette davanti, e affrontare quelli che sono aspetti chiave dalla politica della casa e della sicurezza urbana, ai temi ambientali che oggi impattano fortemente sui Comuni, a quelle che sono le esigenze dei cittadini come trasporti migliori, migliori servizi sociali ed educativi». È quanto ha commentato Manfredi dopo la sua elezione. «Sono sfide molto grandi – ha aggiunto – che impattano sui bisogni quotidiani delle persone e penso, a nome di tutta l’associazione, che solo attraverso un nuovo protagonismo dei Comuni si potrà veramente rilanciare il Paese e dare una risposta ai bisogni dei nostri cittadini».

MANFREDI PRESIDENTE ANCI, GLI AUGURI DI GIORGIA MELONI

Si è rivolto direttamente al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: «Deve vedere nei sindaci degli interlocutori leali, concreti, che vogliono essere interlocutori privilegiati del Governo e noi arriveremo con proposte serie e unitarie, quindi ci aspettiamo, e sono molto fiducioso che questo avvenga, un’interlocuzione diretta forte con la premier e con il Governo». Manfredi ha annunciato: «Costruiremo un’agenda dei comuni con una serie di proposte concrete che sottoporremo alla premier e sono convinto che riusciremo a trovare una strada per realizzarle».

La stessa Meloni si è complimentata con il neo presidente dell’Anci: «Congratulazioni e auguri di buon lavoro al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, eletto oggi all’unanimità presidente dell’Anci. «Siamo la nazione dei campanili, dei borghi e delle identità e il Governo considera centrale la collaborazione con i Comuni e i sindaci, che rappresentano la prima fila dell’impegno politico e il volto più prossimo dello Stato. Continueremo a lavorare in questa direzione, come abbiamo fatto finora, per dare risposte concrete ai cittadini e costruire una Nazione più unita, forte e coesa».

Apprezzamenti e auguri bipartisan per il primo cittadino di Napoli chiamato a un compito difficile. Rappresenterà l’ossatura amministrativa del Paese guidando l’associazione che riunisce tutti i sindaci italiana.