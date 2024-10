2 minuti per la lettura

A Napoli arriva la pizza ispirata all’opera di Gaetano Pesce. Una nuova creazione gastronomica che unisce tradizione e provocazione.

Nel cuore del centro storico di Napoli, il ristorante O’ Cerriglio sta attirando l’attenzione di turisti e locali con una nuova creazione gastronomica che unisce tradizione e provocazione. Si tratta di un calzone cilindrico, una pizza dalla forma fallica, ispirata all’opera dell’artista Gaetano Pesce. Il piatto non solo ha scatenato la curiosità dei visitatori, ma è rapidamente diventato virale sul web, spingendo l’ideatore Carlo Gallo, gestore del locale, a chiedere aiuto al popolo di Internet per trovare un nome all’originale proposta culinaria.

PIZZA ISPIRATA ALL’OPERA DI GAETANO PESCE

Gallo ha deciso di giocare sulla provocazione, coinvolgendo direttamente il pubblico nell’ideazione del nome per la sua creazione. «Posso immaginare che alcune delle proposte saranno da censura, ma conto sulla fantasia dei napoletani per arrivare a un calibrato e saporito compromesso», ha dichiarato Gallo con tono scherzoso all’Ansa.

Il calzone, che si distingue per la sua forma insolita, è già presente nel menù del ristorante e si è guadagnato una certa fama per la sua capacità di contenere alcune delle pietanze più iconiche della tradizione napoletana. «La pizza, a forma cilindrica, servirà da contenitore dove, a scelta, il cliente potrà trovare, ad esempio, polpette, ragù o genovese», ha spiegato il gestore del ristorante, sottolineando come il piatto sia pensato per esaltare i sapori tipici della cucina partenopea.

L’idea di Gallo va ben oltre la semplice gastronomia: il calzone diventa una sorta di celebrazione della cultura locale, mescolando ironia, arte e tradizione culinaria. Il richiamo all’opera di Gaetano Pesce, noto per le sue creazioni provocatorie e fuori dagli schemi, si inserisce perfettamente nello spirito di Napoli, città sempre pronta a reinventarsi e a sorprendere. Resta da vedere quale sarà il nome scelto per questa curiosa invenzione, ma una cosa è certa: Napoli ha dimostrato ancora una volta di saper fondere in maniera unica arte e cucina, rendendo omaggio alle sue radici senza rinunciare a un tocco di irriverenza.