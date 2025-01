Maltempo a Napoli: riunione in prefettura, misure per i senza dimora

2 minuti per la lettura

Napoli e provincia sotto scacco del maltempo: danni, disagi e interventi per i più fragili. Prefettura e istituzioni in azione per gestire l’emergenza.

NAPOLI – Il maltempo che in queste ore imperversa su Napoli e sull’area metropolitana ha reso necessario un incontro di emergenza ieri pomeriggio (12 gennaio 2025), convocato dal prefetto Michele di Bari. Alla riunione hanno preso parte i sindaci dei Comuni interessati, le forze dell’ordine, i Vigili del fuoco, l’Asl, il 118 e altri enti coinvolti nella gestione dell’emergenza.

La situazione più critica è stata registrata nel capoluogo, dove il forte vento ha provocato la caduta di rami e parti di alberature, in particolare nella zona Vomero, causando danni a diverse auto in sosta. Pronti gli interventi dei Vigili del fuoco e della Polizia locale per mettere in sicurezza le aree e garantire la viabilità. «È in atto il continuo monitoraggio del territorio per tutelare la pubblica e privata incolumità», si legge in una nota della prefettura.

NAPOLI, EMERGENZA MALTEMPO: INTERVENTI SUL TERRITORIO

Numerosi gli interventi legati a segnalazioni di pericolo. Problematiche legate al patrimonio boschivo, la caduta di cartelloni pubblicitari e calcinacci dagli edifici hanno richiesto l’azione tempestiva dei soccorritori.

Particolarmente delicata la situazione a Cardito, dove una voragine ha reso necessario l’allontanamento temporaneo di quattro famiglie. Le cause dell’evento sono ancora in fase di accertamento. Nel resto dell’area metropolitana non sono emerse criticità gravi. Diversi Comuni stanno valutando la chiusura di parchi e cimiteri per prevenire incidenti dovuti alle forti raffiche di vento, misura già adottata dal Comune di Napoli.

MISURE PER I SENZA DIMORA: SOLIDARIETÀ E PROTEZIONE

In prima linea l’assessorato al Welfare del Comune di Napoli, che ha attivato un piano di intervento straordinario a partire dal primo dicembre 2024, in sinergia con le indicazioni del Tavolo prefettizio per i senza dimora. Per fronteggiare l’emergenza freddo sono stati distribuiti 1.500 zainetti contenenti kit personali e coperte termiche, grazie alla collaborazione con le associazioni di volontariato.

Il centro diurno di Via Tanucci ha ampliato la propria capacità, aggiungendo 50 posti e anticipando l’apertura notturna per offrire riparo dal gelo. Inoltre, da domani sera, la stazione della metropolitana Museo resterà aperta 24 ore su 24 per accogliere chi ha bisogno di un rifugio sicuro. Le pattuglie delle Forze dell’ordine e della Polizia locale sono attivamente impegnate nel territorio per individuare persone in difficoltà e garantire assistenza immediata.

SANITÀ E TRASPORTI SOTTO PRESSIONE

L’Asl Napoli 1 ha rafforzato il numero dei posti letto nei pronto soccorso, rispondendo all’aumento di casi legati all’emergenza freddo e influenza, che colpiscono soprattutto anziani e persone fragili.

Il vento sta creando difficoltà anche alla viabilità. La Polizia Stradale è impegnata nei controlli per prevenire incidenti, mentre il trasporto marittimo risente di gravi criticità, in particolare per i collegamenti con le isole di Capri, Procida e Sorrento. Infine, disagi sono stati segnalati anche nell’erogazione di energia elettrica. L’Enel è al lavoro per ripristinare i servizi nelle aree colpite da guasti dovuti al maltempo.