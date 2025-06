Capri sotto pressione: scatta il piano anti-sovraffollamento

2 minuti per la lettura

Sovraffollamento a Capri: l’incontro in Prefettura. Potenziate le corse notturne per merci e rifiuti. Focus su mobilità, viabilità e comunicazione digitale per i turisti.

NAPOLI – L’isola azzurra è sotto pressione. Il sovraffollamento estivo di Capri è ormai una criticità strutturale e urgente, al centro di una riunione straordinaria convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. L’obiettivo: coordinare misure concrete per migliorare la gestione dei flussi turistici, specialmente nei fine settimana, quando la situazione diventa insostenibile.

Sovraffollamento a Capri: l’incontro in Prefettura

Tra i nodi principali affrontati durante l’incontro, la necessità di garantire corse notturne regolari per il trasporto di merci e rifiuti. Una scelta obbligata per alleggerire il traffico diurno dei mezzi pesanti che congestionano le già strette arterie isolane, mettendo a rischio sicurezza e vivibilità. La Regione Campania ha promesso massimo impegno in tal senso, riconoscendo l’urgenza di liberare la viabilità diurna e facilitare la gestione dei flussi portuali da parte della Capitaneria di Porto.

Sul tavolo anche il tema del trasporto pubblico locale. La Città Metropolitana ha manifestato la volontà di accelerare il restyling della viabilità nei punti più critici dell’isola. Parallelamente, si punta a rafforzare la comunicazione digitale con i turisti, per incentivare l’uso di sistemi elettronici per l’acquisto dei biglietti, riducendo così assembramenti e attese ai botteghini.

Un tavolo tecnico permanente

All’incontro hanno preso parte il sindaco di Anacapri, rappresentanti del Comune di Capri, il consigliere delegato ai Trasporti della Regione Campania, le forze dell’ordine, la Capitaneria di Porto e i dirigenti dell’area trasporti e viabilità della Città Metropolitana. Tutti concordi sulla necessità di un’azione coordinata e costante. È già in calendario una nuova riunione, che servirà da primo monitoraggio delle iniziative avviate. Un segnale che l’isola, pur sotto pressione, non intende rinunciare al proprio equilibrio. Capri vuole restare accogliente, ma non a costo della qualità della vita e della sicurezza.