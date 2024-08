Capitale italiana Cultura 2027, la città di Ercolano sostiene Pompei

2 minuti per la lettura

ERCOLANO (NAPOLI) – La città di Ercolano ha ufficialmente dichiarato il proprio sostegno alla candidatura di Pompei come Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2027. Questo impegno è stato formalizzato attraverso la firma di un protocollo d’intesa tra i due Comuni, un atto che segna una nuova era di cooperazione tra due delle località più iconiche del patrimonio culturale e archeologico italiano.

IL SINDACO DI ERCOLANO

Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci, ha commentato con entusiasmo la partnership: «La candidatura di Pompei a Capitale Italiana della Cultura per il 2027 rappresenta un’opportunità straordinaria non solo per la Città Mariana, ma per l’intero territorio vesuviano. Ercolano, con il suo straordinario patrimonio archeologico e culturale, è pronta a sostenere questa candidatura con convinzione e a contribuire attivamente alla realizzazione di un progetto che può davvero trasformare le nostre città».

CAPITALE ITALIANA CULTURA 2027: SINERGIA TRA ERCOLANO E POMPEI

Questa sinergia tra Ercolano e Pompei è destinata a creare un polo culturale di eccellenza, capace di attrarre visitatori da ogni angolo del globo. L’obiettivo condiviso è quello di valorizzare le rispettive ricchezze storiche, artistiche e culturali attraverso un piano strategico comune, che includa un circuito integrato di eventi, mostre e iniziative culturali.

COSA PREVEDE IL PROTOCOLLO D’INTESA

Il protocollo d’intesa prevede una serie di azioni concrete per promuovere il territorio vesuviano come meta culturale di primo piano. La collaborazione tra Ercolano e Pompei si propone di rafforzare l’identità culturale del territorio e di incrementare la sua attrattiva turistica, creando un’offerta culturale unica nel suo genere. La candidatura di Pompei, sostenuta da Ercolano, si presenta quindi come un progetto ambizioso, capace di unire le forze di due città che hanno già scritto pagine importanti della storia dell’umanità.

Con questo accordo, le due città non solo rafforzano i loro legami, ma lanciano un segnale forte al resto del Paese: la cultura e il patrimonio storico non conoscono confini comunali, ma si estendono in una visione condivisa di crescita e valorizzazione del territorio. Se Pompei riuscirà a ottenere il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027, sarà una vittoria non solo per la città candidata, ma per tutto il comprensorio vesuviano, un’area che continua a sorprendere e affascinare il mondo con le sue meraviglie.