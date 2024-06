Cinema sotto le stelle: “Estate a Corte” nei Quartieri Spagnoli

2 minuti per la lettura

Da questa sera fino al 31 agosto, il cuore dei Quartieri Spagnoli batterà al ritmo del cinema d’autore e internazionale con l’attesissima rassegna “Estate a Corte”. Curata per il quinto anno consecutivo dalla Fondazione Foqus da Pietro Pizzimento, in collaborazione con Casa Zen e la Scuola di Fotografia, Cinema e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, il Corso di Cinema e Audiovisivo, coordinato da Luigi Barletta e il contributo della Regione Campania tramite il Fondo regionale per l’attività cinematografica e audiovisiva.

La kermesse offrirà oltre 50 capolavori italiani e internazionali. Il Cortile dell’Arte dell’ex monastero, da tempo simbolo di rinascita urbana grazie all’impegno della Fondazione Foqus, si prepara a brillare sotto le stelle. In questa magica arena, si susseguiranno più di cinquanta titoli che spaziano dal dramma all’azione, dal documentario alla commedia, abbracciando una varietà di culture e prospettive.

UN VIAGGIO DALLA NORVEGIA AL GIAPPONE

La rassegna non si limita al panorama italiano, ma si distingue per la sua capacità di esplorare le cinematografie più lontane e affascinanti. “Così Lontano, Così Vicino” offre uno sguardo privilegiato su opere provenienti da Norvegia, Finlandia, Svezia, Messico, Giappone, Taiwan, Bhutan e Estonia, promettendo di incantare gli spettatori con storie e immagini che solleticano la curiosità e l’immaginazione.

ESTATE A CORTE: NOVITÀ DI QUESTA EDIZIONE

Grande novità di questa edizione è la sezione dedicata al documentario, che celebra opere di registi rinomati ed emergenti come Daniele Vicari e Francesco Lettieri, offrendo uno spaccato autentico e profondo del mondo contemporaneo. Non mancherà la dedica alla cinematografia campana, con opere di talenti locali come Marco D’Amore e Alessandra Cutolo, che conquistano il pubblico con la loro originalità.

INCONTRI ESCLUSIVI E APPUNTAMENTI D’AUTORE

Oltre alle proiezioni, “Estate a Corte” si distingue per gli incontri ravvicinati con i protagonisti del cinema contemporaneo. Da Edoardo De Angelis, con il suo acclamato “Comandante”, a Fabio Massa con il pluripremiato “Global Harmony”, il pubblico avrà l’opportunità di dialogare direttamente con attori e registi.

SEZIONE FAMILY LIFE

Con la sezione “Family life”, la rassegna si rivolge anche alle famiglie, offrendo una selezione di film che hanno conquistato il pubblico internazionale con storie avvincenti e messaggi universali. Un’occasione imperdibile per condividere momenti di emozione e riflessione, arricchiti dal confronto con i grandi nomi del cinema contemporaneo.

CULTURA ACCESSIBILE A TUTTI

Grazie al sostegno della Regione Campania e alla promozione del ministero della Cultura con “Cinema Revolution”, gli spettatori potranno accedere a film italiani ed europei a un prezzo speciale, confermando l’impegno di Foqus nel rendere la cultura cinematografica accessibile a tutti.

Per maggiori informazioni e per il calendario completo della rassegna, è possibile visitare il sito ufficiale Foqus. Non resta che prepararsi per un’estate indimenticabile sotto le stelle del Cortile dell’Arte, dove il cinema si fa evento e la magia prende forma ogni sera.