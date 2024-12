La magia del cinema arriva a Sorrento dal 2 al 5 dicembre

2 minuti per la lettura

“Giornate professionali del cinema”: la magia della settima arte arriva a Sorrento dal 2 al 5 dicembre.

SORRENTO (NAPOLI) – Sorrento, incantevole perla della Costiera amalfitana, dal 2 al 5 dicembre, ospiterà le “Giornate professionali del cinema”, un evento imperdibile per l’industria cinematografica. Un’occasione unica per scoprire le novità cinematografiche dell’anno, assistere a proiezioni in anteprima e partecipare a seminari e incontri con ospiti d’eccezione. Oltre 1500 accreditati tra esercenti, distributori, produttori e operatori del settore. Le location protagoniste saranno l’Hilton Sorrento Palace e il Cinema Teatro Tasso, due luoghi simbolo della cultura e dell’ospitalità sorrentina.

La magia del cinema risiede nelle emozioni che riesce a suscitare e nel potere di raccontare storie che toccano l’anima. La kermesse promette di incantare, ispirare e affascinare i presenti. Sorrento, con la sua bellezza mozzafiato, sarà il palcoscenico ideale per un incontro tra grandi professionisti, ma anche tra sogni, storie e visioni che prendono forma sul grande schermo. Un appuntamento imperdibile per chi ama il cinema in tutte le sue sfumature.

GIORNATE PROFESSIONALI DEL CINEMA A SORRENTO: I PROTAGONISTI

L’evento richiama nomi illustri del panorama cinematografico nazionale e internazionale. Paolo Sorrentino, uno dei registi italiani più amati e premiati, sarà tra gli ospiti d’onore, insieme a lui una carrellata di star come Toni Servillo, Asia Argento, Paola Cortellesi, Leonardo Pieraccioni, Alessandro Siani, Luisa Ranieri e molti altri. Non mancheranno artisti e creativi del calibro di Ferzan Ozpetek, Fabio De Luigi, Christian De Sica, Elodie, Mario Martone, Ficarra e Picone pronti a condividere con il pubblico e gli operatori del settore i loro progetti futuri e a ricevere premi che celebrano l’eccellenza cinematografica.

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Il momento clou delle “Giornate professionali del cinema” sarà la cerimonia di premiazione della Chiave d’oro e del Biglietto d’oro del cinema Italiano, un riconoscimento che l’Anec assegna ai film che hanno conquistato il cuore degli spettatori, registrando i maggiori successi al botteghino. Il premio verrà consegnato in una serata speciale, condotta da Gioia Marzocchi, che si terrà mercoledì 4 dicembre presso la Sala Sirene dell’Hotel Hilton.

INCONTRI, SEMINARI E PROIEZIONI

Non mancheranno incontri, seminari e proiezioni in anteprima che offriranno agli oltre 1500 accreditati un’occasione unica per confrontarsi sulle future sfide dell’industria cinematografica.

Il programma dell’evento è ricco di appuntamenti, con convention riservate alle società di distribuzione cinematografica, in cui verranno presentati i titoli più attesi per il 2025. I Wonder Pictures ed Eagle Pictures daranno il via a queste presentazioni, anticipando un programma cinematografico che promette di entusiasmare e sorprendere.