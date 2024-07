Napoli celebra Maradona con “D10S in the street”

2 minuti per la lettura

Napoli si prepara a un evento straordinario che coniuga sport, inclusione, aggregazione e solidarietà. Dal 5 al 7 luglio, la Rotonda Diaz sul Lungomare accoglierà “D10S in the street”, un tributo speciale a Diego Armando Maradona, in occasione dei 40 anni dal suo arrivo nella città partenopea. Organizzato dallo storico general manager Stefano Ceci, insieme a Fabbricanti di emozioni, DAM10 e D10S Academy, e con il patrocinio del Comune di Napoli, l’evento si propone di promuovere lo sport come strumento di integrazione sociale ricordando e celebrando il Pibe de Oro, una figura che ha segnato un’epoca.

Quarant’anni fa, il 5 luglio 1984, Maradona incantò una città intera con un semplice “Buonasera napolitani” allo Stadio San Paolo. Migliaia di tifosi accorsero per vederlo anche solo da lontano, testimoniando l’inizio di un legame irripetibile. Oggi, quel ricordo viene celebrato attraverso un evento che abbraccia gli ideali di inclusione e di sostegno ai più giovani, tanto cari a Maradona.

D10S IN THE STREET: IL PROGRAMMA

Il programma inizia venerdì 5 luglio alle ore 18, coincidendo con l’ora in cui Maradona fece il suo storico ingresso al San Paolo, salutando una folla affamata di emozioni. I protagonisti saranno i bambini con un torneo di calcio a tre che vedrà le giovani promesse della città sfidarsi con gioia e passione. La giornata culminerà con uno spettacolo coinvolgente che include momenti di riflessione sulla vita e sul contributo di Maradona, arricchito dalla partecipazione di personalità come Paola Morra, Salvatore Biazzo, Ciccio Marolda, Carlo Alvino e Daniel Arcucci, oltre a ex compagni di squadra e ospiti speciali.

Sabato 6 e domenica 7 luglio il villaggio aprirà alle ore 15 con un dj set che accompagnerà i visitatori fino alle emozionanti partite di calcio a tre, che si terranno alle 15.30 e alle 22. La premiazione dei vincitori segnerà il gran finale di questo evento straordinario, con la Rotonda Diaz che sarà il palcoscenico di momenti indimenticabili e di condivisione di ricordi leggendari.

“D10S in the street” non è solo un tributo a Maradona, ma anche un omaggio alla città che ha amato e che lo ha amato incondizionatamente. Un’occasione per ricordare e celebrare non solo il campione, ma anche l’uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo.