Capri, riapre la storica Via Krupp dopo i danni del maltempo

CAPRI (NAPOLI) – La celebre Via Krupp, uno dei simboli più iconici dell’isola di Capri, riaprirà tra una settimana, dopo la chiusura forzata dovuta ai danni provocati da una violenta tempesta lo scorso 21 agosto. Il maltempo aveva causato il distacco di fango, terriccio e detriti che si erano riversati sui caratteristici tornanti, rendendo impossibile il transito.

CAPRI, VIA KRUPP: APERTURA IN VISTA

L’impresa Gheller, incaricata della manutenzione della strada e della messa in sicurezza dei costoni rocciosi che sovrastano la Via Krupp, ha completato i lavori di rimozione dei materiali franato e di pulizia dell’intero percorso. La notizia della riapertura imminente è stata comunicata al sindaco di Capri, Paolo Falco, che ha condiviso l’annuncio tramite una nota pubblicata sulla pagina istituzionale del Comune.

«Per il controllo e per il ripristino di tutti i presidi di sicurezza sarà presumibilmente necessaria ancora una settimana di lavoro» ha dichiarato il sindaco Falco, aggiungendo: «Siamo fiduciosi che la storica strada possa essere riaperta al transito in brevissimo tempo». Le operazioni di monitoraggio continueranno nei prossimi giorni per garantire la sicurezza di residenti e turisti.

Se le condizioni meteorologiche resteranno stabili, i visitatori potranno presto tornare a percorrere i leggendari tornanti della Via Krupp, costruita oltre un secolo fa su iniziativa dell’industriale tedesco Alfred Krupp, che innamorato dell’isola, decise di lasciare un segno indelebile legando il suo nome a questo straordinario esempio di ingegneria paesaggistica.

La riapertura della Via Krupp rappresenta un ritorno alla normalità per Capri, particolarmente attesa da turisti e operatori locali. Oltre a essere una delle attrazioni più suggestive dell’isola, la strada è un simbolo della storia e della cultura caprese, incastonata in un paesaggio di rara bellezza che continua a incantare viaggiatori da tutto il mondo. Con il ripristino di questa meraviglia, l’isola di Capri si prepara a riaccogliere i suoi visitatori, offrendo loro la possibilità di godere nuovamente di uno dei percorsi panoramici più affascinanti del Mediterraneo.