Al via il festival internazionale “Le Conversazioni”

L’isola di Capri e il cuore storico di Napoli si preparano ad accogliere un evento culturale di prestigio internazionale: il festival “Le Conversazioni”.

L’isola di Capri e il cuore storico di Napoli si preparano ad accogliere un evento culturale di prestigio internazionale: il festival “Le Conversazioni”, in programma dal 28 giugno al 7 luglio. Ideata da Antonio Monda e Davide Azzolini, la kermesse si distingue per il suo impegno nel promuovere il dialogo tra grandi menti della cultura contemporanea, unendo Capri e Napoli in un unico abbraccio di idee. Tema di quest’anno è il Tempo/Time. Un tema tanto affascinante quanto universale che attraversa le epoche e le culture, dalla filosofia di Darwin alla visione di Napoleone, e che trova eco nei contributi originali scritti dai protagonisti stessi, presentati al pubblico in apertura di ogni incontro.

FESTIVAL INTERNAZIONALE “LE CONVERSAZIONI”: IL TEMA

Antonio Monda, mente dietro l’organizzazione, spiega l’ispirazione di quest’anno: «Con i miei ospiti rifletterò su due tendenze opposte: chi rifiuta di esserne schiavo, celebrando la gioia e il privilegio di perderlo, e chi invece segue l’insegnamento di Darwin che teorizzava: l’uomo che osa sprecare anche un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita. O di Napoleone, che diceva: posso perdere una battaglia, ma non perderò mai un minuto».

Gli eventi sono aperti al pubblico fino a esaurimento posti, testimoniando l’impegno de “Le Conversazioni” nel rendere accessibile la cultura e nel promuovere il libero scambio di idee. Napoli e Capri si preparano dunque a diventare il palcoscenico di una riflessione profonda sul Tempo, guidata da figure di spicco che continuano a ispirare e a sfidare i confini del pensiero contemporaneo.

IL PROGRAMMA

Nel suggestivo scenario di piazzetta Tragara a Capri, a partire dal 28 giugno, si susseguiranno gli incontri con protagonisti del calibro di Hernan Diaz, Emma Cline e Ye Chun, mentre dal 5 al 7 luglio sarà la volta di Annabelle Hirsch, Katja Petrowskaja e Pascal Bruckner. Questi nomi rappresentano un concentrato di pensiero e creatività, pronti a esplorare il tema del Tempo in tutte le sue sfaccettature.

Ma l’edizione di quest’anno si arricchisce ulteriormente con un doppio appuntamento a Napoli, dall’1 al 2 luglio, presso la suggestiva Corte dell’Arte della Fondazione FOQUS nei Quartieri Spagnoli. Qui saranno i protagonisti due figure di spicco: lo scrittore Erri De Luca e il cantautore Dario Brunori, conosciuto come Brunori Sas. In un dialogo che promette di essere profondo e sincero, De Luca e Brunori affronteranno il tema del Tempo attraverso le loro prospettive uniche, arricchendo il festival con il loro contributo artistico e intellettuale.