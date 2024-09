Intesa Sanpaolo, “Imprese Vincenti” fa tappa a Napoli: un’opportunità per le PMI del Sud

2 minuti per la lettura

Quinta edizione di “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo dedicato alla valorizzazione delle piccole e medie imprese (PMI). Riflettori puntati sulle storie di eccellenza imprenditoriale provenienti dalla Campania, Calabria e Sicilia.

NAPOLI – La quinta edizione di “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo dedicato alla valorizzazione delle piccole e medie imprese (PMI), approda domani a Napoli. I riflettori saranno puntati su storie di eccellenza imprenditoriale provenienti dalla Campania, Calabria e Sicilia. L’appuntamento è fissato per le 17.30 presso Città della Scienza, un luogo simbolo della ricerca e dell’innovazione.

L’appuntamento di Napoli si inserisce in un percorso che toccherà quindici città italiane entro ottobre, in collaborazione con Visa. Un’iniziativa che non solo celebra il successo delle PMI, ma che punta a creare un futuro più luminoso e prospero per il tessuto economico del Paese.

IMPRESE VINCENTI: UN ROADSHOW ALL’INSEGNA DELL’INNOVAZIONE

In questa edizione, dieci PMI selezionate con cura presenteranno i propri percorsi di crescita, evidenziando le scelte strategiche che hanno portato al consolidamento delle loro attività. Il programma “Imprese Vincenti” si distingue per il suo approccio integrato, che si rivolge ad aziende capaci di realizzare progetti in linea con i principali filoni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della transizione 5.0.

Le PMI coinvolte sono state selezionate sulla base di parametri che includono l’impatto economico e sociale delle loro iniziative, l’innovazione tecnologica, la transizione digitale ed ecologica, e le strategie di internazionalizzazione. Si tratta di aziende che rappresentano il meglio del made in Italy ed esempi di resilienza e innovazione, valori fondamentali per il rilancio economico del Sud Italia.

Delle circa quattromila PMI che hanno presentato la loro candidatura quest’anno, solo 150 hanno ottenuto il titolo di “Imprese Vincenti”, di cui dieci provenienti dall’estero. Queste aziende, protagoniste del roadshow 2024, si sono distinte per la loro capacità di generare valore e rispondere alle sfide attuali del mercato.

UNA PIATTAFORMA PER IL FUTURO

L’evento di Napoli non sarà solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità di networking e confronto tra imprenditori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Le PMI presenti potranno condividere le loro esperienze, scambiarsi idee e strategie, contribuendo a creare un ecosistema imprenditoriale più forte e coeso.

La diretta streaming dell’evento su ANSA.it consentirà al pubblico di partecipare virtualmente e di trarre ispirazione dalle storie di successo di queste imprese.

UN SEGNALE DI SPERANZA

In un contesto economico sfidante, “Imprese Vincenti” rappresenta un segnale di speranza e una concreta opportunità per le PMI del Sud Italia. La valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali è fondamentale per promuovere la crescita economica e per incentivare una nuova generazione di imprenditori.