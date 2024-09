Campania Libri Festival: 200 eventi, ospiti internazionali e un omaggio a Sophia Loren

2 minuti per la lettura

Dal 3 al 6 ottobre, il Palazzo Reale di Napoli ospiterà la terza edizione del Campania Libri Festival. Oltre 200 eventi, ospiti internazionali e un omaggio a Sophia Loren.

NAPOLI- Dal 3 al 6 ottobre, il Palazzo Reale di Napoli ospiterà la terza edizione del Campania Libri Festival, un evento culturale con oltre 200 appuntamenti e una partecipazione attesa di oltre 35.000 persone. Quest’anno, il festival celebra i 90 anni di Sophia Loren, portando alla ribalta una selezione di nomi illustri come André Aciman, Alan Pauls, Clara Usón, Maxime Chattam e Frédéric Pajak.

CAMPANIA LIBRI FESTIVAL

L’evento, finanziato interamente dalla Regione Campania e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano e diretto da Ruggero Cappuccio, si contraddistingue per un’ampia offerta di attività, tra cui presentazioni di libri, conferenze e incontri con autori. La cura editoriale è affidata a Massimo Adinolfi, il quale ha scelto come parole chiave ‘Tracce, Corpi, Paesaggi, Poteri’, tematiche che guideranno le discussioni e le riflessioni durante il festival.

OSPITI

L’inaugurazione avrà luogo il 3 ottobre alle 17:30, nel suggestivo Teatro di Corte, con la presenza di ospiti d’eccezione come Marta Cartabia e Ernesto Galli della Loggia. La prima giornata si concluderà in grande stile con la proiezione restaurata di Matrimonio all’Italiana, un omaggio a Sofia Loren, con la partecipazione di Isa Danieli, Lina Sastri e Mariangela D’Abbraccio.

NOVITÀ CAMPANIA LIBRI FESTIVAL

Un’altra novità di quest’edizione è la sezione itinerante che prevede 40 eventi distribuiti in vari luoghi di Napoli e delle province campane, permettendo così di coinvolgere un pubblico più ampio. In un’ottica di interazione e scambio culturale, il festival proporrà anche tre Lectio su momenti chiave della storia d’Italia, a cura di esperti come Carmine Pinto e Alessandra Tarquini.

SCRITTORI CHE LEGGONO SCRITTORI

La sezione ‘Scrittori che leggono scrittori’ offrirà momenti di grande suggestione, con letture di autori del calibro di Julio Cortázar, Elias Canetti e Georges Simenon, eseguite da talenti italiani come Viola Ardone e Tommaso Pincio. Non mancheranno le nuove generazioni, con la presenza di autori giovanissimi come Karim B. e Eleonora Fornasari, a testimonianza dell’attenzione del festival verso le nuove voci della letteratura.

EVENTI

In collaborazione con la Rai, saranno presentati tre documentari inediti, mentre Repubblica – Robinson e Il Mattino contribuiranno al ricco programma con eventi speciali e premi. Gli appassionati di cinema saranno deliziati da incontri con volti noti dello spettacolo, tra cui Luisa Ranieri e Marco D’Amore, e ci sarà anche un tributo al film Il Postino, il capolavoro di Massimo Troisi, per i suoi 30 anni.

Il Campania Libri Festival rappresenta non solo un’occasione per celebrare la letteratura, ma anche un momento di riflessione e confronto su temi di grande attualità. Con l’approssimarsi della Buchmesse di Francoforte, il festival si pone come un importante punto di incontro per valorizzare l’editoria campana, unendo autori, lettori e professionisti del settore in un evento che si annuncia indimenticabile. Non resta che segnare le date in calendario e prepararsi a un’immersione totale nel mondo dei libri e della cultura.