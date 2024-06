Napoli abbraccia il futuro dell’interior design

2 minuti per la lettura

Napoli si proietta verso il futuro con un’iniziativa all’avanguardia nel settore dell’interior design e della tecnologia sostenibile. Tendenze tech per una casa intelligente ed ecocompatibile.

Napoli si proietta verso il futuro con un’iniziativa all’avanguardia nel settore dell’interior design e della tecnologia sostenibile. Il prossimo 18 giugno (ore 18.30) in Via Partenope, il designer Giosuè Ippolito inaugurerà un nuovo spazio dedicato all’interior design e all’evoluzione delle abitudini quotidiane attraverso l’uso della realtà virtuale e dell’intelligenza artificiale. L’evento, organizzato da Visivo Comunicazione, promette di rivoluzionare il concetto di abitazione con un focus senza precedenti su casa intelligente ed ecocompatibile.

Un appuntamento che unisce il fascino del design all’innovazione tecnologica. «Al centro dell’evoluzione dell’interior design – precisa una nota degli organizzatori – vi sono comfort, risparmio energetico e rispetto per l’ambiente. Di qui il concetto di ‘casa intelligente’, diventato sempre più popolare, con un crescente interesse per sistemi avanzati di illuminazione, termostati intelligenti e dispositivi per la sicurezza domestica».

INTERIOR DESIGN: REALISMO E SOSTENIBILITÀ ATTRAVERSO LA TECNOLOGIA

L’evoluzione dell’interior design è guidata da una combinazione di realtà virtuale e intelligenza artificiale. Attraverso visori collegati a computer o smartphone, è possibile vivere un’esperienza 3D realistica del proprio progetto abitativo. Il laboratorio di design di Ippolito è un incubatore di creatività partenopea, dove la realtà virtuale non solo rende visibili i progetti, ma li trasforma in spazi abitabili e funzionali già durante la fase di pianificazione. «L’intelligenza artificiale consente di creare immagini d’atmosfera ed esplorare il mondo dei colori».

UNA STORIA DI FAMIGLIA, UNA VISIONE PER IL FUTURO

Giosuè Ippolito, erede di una tradizione familiare che ha influenzato il panorama artistico napoletano, porta avanti una visione che unisce il passato glorioso con le esigenze del futuro. «Si tratta del secondo spazio di interior design dopo Pozzuoli – spiega Ippolito – che consolida un’importante realtà aziendale fondata nel 1979 e iniziata da mio padre Gennaro. Sono cresciuto nel mondo artistico partenopeo. Mio nonno Giosuè attore e impresario teatrale ebbe il merito di riportare Totó a Napoli, e il regista Ciro Ippolito è mio zio».

UN EVENTO DA NON PERDERE

L’opening di martedì rappresenta non solo l’inaugurazione di un nuovo spazio fisico, ma l’avvento di una nuova era per il design partenopeo. Con un mix di tecnologia all’avanguardia e sensibilità ecologica, Giosuè Ippolito e Visivo Comunicazione propongono un futuro dove la casa non è solo un rifugio, ma anche un’espressione di stile e sostenibilità. L’evento del 18 giugno promette di essere un’occasione imperdibile per esplorare le nuove frontiere dell’interior design a Napoli.