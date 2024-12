“Questi Fantasmi”: Gassmann omaggia De Filippo e Napoli su Rai1

3 minuti per la lettura

Alessandro Gassmann porta “Questi Fantasmi” su Rai1: un omaggio a Eduardo De Filippo, a Napoli e alla sua famiglia.

Il 30 dicembre, su Rai1, andrà in onda “Questi Fantasmi”, il nuovo film diretto da Alessandro Gassmann, un adattamento fedele alla scrittura teatrale di Eduardo De Filippo, ma con un’impronta moderna e un’ambientazione che richiama l’atmosfera «ghost». Il progetto è stato presentato oggi 20 dicembre 2024 alla stampa, alla presenza di Gassmann, del cast – che include Anna Foglietta, Massimiliano Gallo e Gianluca Lapice – e della direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati. Il film è prodotto da Ribero Sessa con la sua Picomedia in collaborazione con Rai Fiction.

ALESSANDRO GASSMANN OMAGGIA EDUARDO DE FILIPPO, NAPOLI E LA FAMIGLIA SU RAI1

Dopo il successo delle precedenti trasposizioni delle commedie di Eduardo, come Natale in Casa Cupiello, Sabato, Domenica e Lunedì e Napoli Milionaria, Rai1 torna a celebrare il grande drammaturgo napoletano con una delle sue opere più celebri e amate. Questa volta, la regia è affidata a Gassmann, che ha raccontato il forte legame personale con questo testo e con Eduardo stesso.

«Questa storia di Eduardo è legata in vari modi alla mia persona e alla mia famiglia», ha dichiarato il regista. «Mio padre ne fu interprete con Sophia Loren in un film negli anni ’70. Anche se quella pellicola puntava più sulla grandezza degli attori che sui testi eduardiani, noi siamo più fedeli alla sua scrittura. Inoltre, nella fortunata serie I Bastardi di Pizzofalcone, il mio personaggio si chiama Lojacono, come il protagonista della commedia di De Filippo. E poi Napoli, in questi ultimi anni, mi ha adottato, richiamandomi a sé tante volte».

«QUESTI FANTASMI» CON LA REGIA DI ALESSANDRO GASSMANN

Il film rappresenta una celebrazione di Eduardo e di Napoli, ma anche un’opera che vuole parlare a un pubblico contemporaneo. «Questi Fantasmi è una delle commedie eduardiane più amate e conosciute; gioca, come spesso fa Eduardo, sulla doppiezza umana e sulle solitudini, rimanendo sempre in bilico tra commedia e dramma», ha spiegato Gassmann. «È anche un film immaginifico, che veleggia sempre tra realismo e passaggi onirici, tra risate e lacrime, lasciandoci dentro emozioni profonde».

L’adattamento si distingue per una sensibilità moderna. «Abbiamo dato un’impronta moderna alle interpretazioni, con misura e sensibilità, ed è stato per me un onore poter dare la mia visione di questo capolavoro. Questo film vuole essere un omaggio a uno dei più grandi drammaturghi della storia del teatro», ha aggiunto il regista. «È il mio quarto film e ringrazio Picomedia e la Rai per avermi dato questa opportunità. Mi auguro che il pubblico più giovane apprezzi, andando anche su RaiPlay, e colga la grandezza di questi testi immortali che fanno ridere, commuovere e riflettere, rimanendo attuali ancora oggi».

Massimiliano Gallo, che interpreta il protagonista, è uno dei volti più apprezzati della fiction italiana (Imma Tataranni, Vincenzo Malinconico), e porta sullo schermo un personaggio intriso della complessità tipica delle opere eduardiane. Anna Foglietta e Gianluca Lapice completano un cast che punta a rendere giustizia alla profondità e al fascino della commedia.

Con “Questi Fantasmi”, Gassmann non solo rinnova l’omaggio a Eduardo De Filippo, ma riafferma il legame indissolubile tra il grande teatro italiano e il suo pubblico, dimostrando ancora una volta l’universalità e l’immortalità di questi testi. Un appuntamento da non perdere, in cui la tradizione si fonde con una visione fresca e attuale, capace di emozionare spettatori di tutte le età.