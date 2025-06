2 minuti per la lettura

Capri, lavori in corso a Marina Grande: protesta dell’Unione Consumatori per tutelare l’immagine dell’isola.

CAPRI (NAPOLI) – Scoppia la polemica a Marina Grande, una delle gemme più preziose dell’isola di Capri, dove i lavori in corso sulla spiaggia pubblica stanno generando malumori e preoccupazioni tra residenti, turisti e associazioni. A farsi portavoce di questo malcontento è la delegazione caprese dell’Unione Nazionale Consumatori, che ha inviato una formale pec alla Capitaneria di Porto, al Comune di Capri e alla Città Metropolitana, chiedendo chiarimenti, verifiche ambientali e trasparenza documentale.

Capri, lavori a Marina Grande: protesta Unione consumatori

Marina Grande è una delle poche spiagge libere e accessibili dell’isola, frequentata quotidianamente da residenti, famiglie e turisti. Al centro della protesta c’è il progetto di ripascimento e ridefinizione della battigia, che ha comportato la sostituzione dei tradizionali sassolini naturali con sabbia fine. Secondo l’Unione Consumatori, questa modifica non solo altera in modo significativo l’equilibrio naturale del litorale, ma sta causando acque torbide e difficoltà nella balneazione. L’impatto visivo negativo, inoltre, ha già suscitato proteste tra i turisti, delusi dal cambiamento di uno dei simboli storici dell’isola. I lavori, iniziati con una durata prevista di dieci giorni, si stanno invece protraendo ben oltre i tempi annunciati, con l’utilizzo di mezzi meccanici direttamente in acqua e senza adeguata informazione pubblica, come segnalato da cittadini e operatori locali.

L’allarme ambientale lanciato dall’Unione Consumatori

L’Unione Consumatori lancia inoltre un allarme ambientale: in caso di mareggiate o forti correnti, la sabbia potrebbe essere dispersa rapidamente, rendendo vano l’intervento e aggravando ulteriormente i problemi ecologici, con un inutile dispendio di risorse pubbliche. Per queste ragioni, l’associazione ha richiesto un intervento urgente dell’ARPAC per verificare la qualità delle acque e la sicurezza della balneazione, oltre al rilascio completo della documentazione tecnica e autorizzativa legata ai lavori. La richiesta include anche una valutazione indipendente da parte di esperti terzi, quali biologi marini e geologi costieri, e il ripristino immediato della piena fruibilità della spiaggia.

«La spiaggia pubblica di Marina Grande – sottolinea l’avvocato Teodorico Boniello, delegato dell’Unione Consumatori di Capri – non è soltanto un’attrazione turistica, ma un luogo di vita quotidiana per molti cittadini. Capri deve garantire mare pulito, accoglienza e rispetto del paesaggio. Chiediamo alle autorità competenti di vigilare attentamente e garantire la tutela del bene comune».

La protesta dell’Unione Consumatori riaccende così i riflettori sulla necessità di gestire con trasparenza e responsabilità interventi che coinvolgono ambienti tanto delicati e amati, affinché Capri possa continuare a brillare come perla del Mediterraneo, senza compromessi per l’ambiente e la qualità della vita di chi la abita e la visita.