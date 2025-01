3 minuti per la lettura

Invasione Roccaraso: i TikToker napoletani sfidano le restrizioni. Previsto un nuovo assalto nel prossimo weekend.

Nonostante le misure adottate dai sindaci delle principali località sciistiche dell’Alto Sangro, la febbre delle gite low-cost sulla neve non si placa. I TikToker napoletani continuano a promuovere sui social viaggi organizzati per un solo giorno a Roccaraso e dintorni, incuranti delle restrizioni imposte dalle amministrazioni locali.

Le prenotazioni per il prossimo weekend hanno già superato quota 20.000, un numero che rischia di mandare nuovamente in tilt il sistema viario e logistico del comprensorio sciistico abruzzese. Lo scorso fine settimana la folla di turisti improvvisati ha causato disagi, traffico paralizzato e problemi di sicurezza. Per evitare il bis, i Comuni di Roccaraso, Castel di Sangro, Pescocostanzo, Rivisondoli e Rocca Pia hanno deciso di contingentare gli ingressi: sarà obbligatoria la prenotazione per i bus turistici, con un tetto massimo di 100 mezzi al giorno e circolazione a targhe alterne nel weekend fino al 2 marzo.

Le misure di contenimento

Ma le misure di contenimento sembrano non scoraggiare gli organizzatori, che continuano a pubblicare video di chiamata alle armi: «Tutti a Roccaraso, dobbiamo invaderla!» recitano alcuni degli appelli rilanciati anche dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. Il parlamentare, che si è schierato apertamente contro questa mobilitazione incontrollata, domenica sarà sul posto per verificare il rispetto delle regole e garantire il corretto svolgimento dei controlli.

«È chiaro che questi soggetti che pubblicizzano questi viaggi – afferma il parlamentare – stanno sfidando le Istituzioni annunciando un’invasione selvaggia senza regole. Una sfida a cui bisogna farsi trovare preparati e respingerla. Trattandosi per lo più di organizzatori improvvisati è chiaro, come accaduto lo scorso fine settimana, che sarà il caos totale e un secondo atto non lo si può permettere».

Nel tentativo di arginare il fenomeno, i sindaci di Roccaraso, Castel di Sangro, Pescocostanzo, Rivisondoli e Rocca Pia hanno emanato ordinanze restrittive, fissando un tetto massimo di 100 autobus turistici al giorno con obbligo di prenotazione tramite il sito istituzionale del Comune di Roccaraso. Inoltre, fino al 2 marzo, nei fine settimana sarà attiva la circolazione a targhe alterne per i mezzi in transito nel comprensorio.

«Al fine di ricondurre l’afflusso dei visitatori entro livelli gestibili, sarà necessaria la prenotazione anticipata», si legge nella nota ufficiale del Comune. Ad oggi, oltre 50 autobus hanno già completato la registrazione. Segno che l’ondata di turisti non accenna a diminuire.

Rafforzamento dei controlli stradali

Le autorità hanno predisposto un rafforzamento dei controlli stradali e del rispetto delle ordinanze, con un summit tecnico in Questura previsto per domani per definire nel dettaglio il piano di sicurezza. Decine di agenti delle forze dell’ordine saranno schierati sul territorio nel monitoraggio degli accessi e nel rispetto delle nuove ordinanze per evitare che l’evento si trasformi in un nuovo caso di congestione e degrado, come accaduto nel weekend precedente. Ma la vera incognita resta la determinazione dei TikToker, che sembrano pronti a tutto pur di non rinunciare al loro tour sulla neve.