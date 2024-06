Nino D’Angelo: cresce l’attesa per il concerto evento a Napoli

2 minuti per la lettura

Nino D’Angelo in concerto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con “I miei meravigliosi anni ’80… e non solo!”.

Napoli si prepara a vivere una serata memorabile. Sabato 29 giugno, lo Stadio Diego Armando Maradona sarà il palcoscenico del concerto evento di Nino D’Angelo: “I miei meravigliosi anni ’80… e non solo!”. Organizzato da Trident Music, lo spettacolo promette di trasformare lo stadio in un tripudio di musica e nostalgia, celebrando oltre 40 anni di carriera di un artista che ha scritto la colonna sonora di intere generazioni.

IL CONCERTO EVENTO A NAPOLI

Nino D’Angelo, il “ragazzo della curva B”, si esibirà in una serata speciale dedicata ai suoi successi più emblematici degli anni ’80. Con la sua caratteristica passione e versatilità, l’artista ha annunciato che il concerto sarà un omaggio speciale agli anni ’80, un decennio che ha segnato profondamente la sua carriera e il suo rapporto con il pubblico.

Parlando dell’ispirazione dietro questo evento, l’artista ha dichiarato: «Da diversi anni, durante i miei concerti, ho notato che quando canto i brani degli anni ’80 il pubblico balla e si scatena. Questa esperienza mi ha ispirato a organizzare un concerto speciale per il pubblico di casa mia, in cui metterò in scena una serata interamente incentrata sulla parte della mia discografia legata a quel periodo. Per me è anche un modo per fare una dedica “all’artista col caschetto” che è la base di tutto quello che ho fatto fino ad ora. Lui è stato colui che negli anni si è preso gli schiaffi e io ora mi godo le carezze. Il vero eroe del mio successo è lui».

LA CARRIERA DI NINO D’ANGELO

Con brani indimenticabili come “A’ Discoteca”, “Jamaica”, e “Popcorn e Patatine”, Nino D’Angelo ha conquistato il cuore degli italiani non solo con la sua voce ma anche con la sua versatilità artistica che lo ha portato dai palcoscenici teatrali al grande schermo. La carriera di D’Angelo è stata costellata di successi e riconoscimenti, tra cui sei partecipazioni al Festival di Sanremo e prestigiosi premi cinematografici come il David di Donatello e il Nastro d’Argento. È amato per la sua capacità di raccontare storie attraverso la musica, creando un legame unico con il pubblico che lo ha reso una vera e propria icona popolare.

Questo concerto non è solo uno spettacolo, ma un omaggio vivido e vibrante alla Napoli che ha visto Nino crescere e trasformare la musica in un’esperienza indimenticabile.