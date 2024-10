Torre del Greco, al via il festival “Voci d’autunno in jazz”

3 minuti per la lettura

TORRE DEL GRECO (NAPOLI) – Torre del Greco si prepara a vibrare al ritmo del jazz con il debutto del festival “Voci d’autunno in jazz”, che dal 17 al 20 ottobre trasformerà gli ex Molini meridionali Marzoli in un palcoscenico per grandi nomi del panorama musicale nazionale e internazionale.

FESTIVAL “VOCI D’AUTUNNO IN JAZZ”

Il festival “Voci d’autunno in jazz”, fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, rappresenta un tassello importante nella programmazione culturale autunnale della città, che ha già visto diverse iniziative di successo. «Siamo di fronte ad un cartellone ricco e articolato – spiega il sindaco – che si inserisce a pieno titolo all’interno della programmazione autunnale che ha toccato diversi ambiti e interessato vari punti della città. Si tratta di un altro importante biglietto di visita in vista delle iniziative natalizie, che come lo scorso anno coinvolgeranno grandi e piccini. La cornice dei Marzoli, già collaudata in questi mesi e che tanto successo ha riscosso per la sua straordinaria bellezza, farà da sfondo ai concerti. Il tutto inserito all’interno di una proposta che punta a fare di Torre del Greco una meta ideale per i turisti che si recano nella nostra regione».

“VOCI D’AUTUNNO IN JAZZ”: IL PROGRAMMA

Quattro serate imperdibili, cinque concerti ad ingresso gratuito: artisti locali e nomi di fama internazionale si alterneranno sul palco offrendo un viaggio musicale che spazia dal jazz tradizionale a contaminazioni più moderne come il flamenco jazz. Tutti i concerti avranno inizio alle 20.30. Un’occasione unica per vivere l’autunno a Torre del Greco con il sottofondo del jazz, in un contesto che promette emozioni intense e indimenticabili.

Il direttore artistico Gigi Di Luca: «Ho voluto dare un taglio jazz alla rassegna voci d’autunno per fornire alla rassegna una personalità ed una identità precisa, un modello che stiamo utilizzando anche per altre esperienze artistiche di successo già realizzate. Il jazz è incontro, confronto, partecipazione felice di pubblico ed artisti. Crea legami immediati tra chi è sul palco e chi ascolta. Torre del Greco da anni ospita ed ama il jazz ed è per me un piacere avere la possibilità di dare alla mia città una programmazione di alta qualità».

17 OTTOBRE

Ad aprire il festival domani, giovedì 17 ottobre, saranno i Solis String Quartet, orgoglio musicale di Torre del Greco, che insieme alla cantante inglese Sarah Jane Morris e al sassofonista Sandro Deidda proporranno un omaggio ai Beatles in chiave jazz.

18 OTTOBRE

Il programma proseguirà venerdì con una doppia esibizione: nella prima parte Elisabetta Serio Quartet, con un ensemble di talentuosi musicisti napoletani, e a seguire il Marco Zurzolo Quintet, che offrirà al pubblico un viaggio tra le sonorità mediterranee e il jazz contemporaneo.

19 OTTOBRE

Sabato sarà la volta del chitarrista Antonio Onorato, accompagnato da David Blamires, voce e chitarra del leggendario Pat Metheny Group, e da un gruppo di musicisti d’eccezione.

20 OTTOBRE

La rassegna si concluderà domenica con il quintetto di Antonio Lizana, una delle stelle del jazz flamenco spagnolo, che porterà in scena un’esplosione di energia e passione grazie anche alla partecipazione di un ballerino di flamenco.