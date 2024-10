Pompei, doppio live di Andrea Bocelli nel 2025: ecco le date

2 minuti per la lettura

Andrea Bocelli, la voce che ha incantato il mondo, si esibirà all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei in un doppio live nel 2025.

POMPEI (NAPOLI) – Andrea Bocelli, la voce che ha incantato il mondo, si esibirà in un doppio concerto all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, il 27 e 28 giugno 2025. L’Anfiteatro, un luogo di grande suggestione e storia, ospiterà l’artista accompagnato dall’Orchestra Filarmonici di Napoli e dal Coro That’s Napoli, diretto dal maestro Carlo Morelli. Questo concerto segnerà l’apertura della stagione musicale estiva dell’Anfiteatro, che vedrà la presenza di altri artisti di fama internazionale.

L’annuncio ufficiale è stato dato al Teatro San Carlo, dove è stato presentato un protocollo di collaborazione tra la Fondazione Teatro di San Carlo, il Parco Archeologico di Pompei, il Comune di Pompei e la Soprintendenza archeologica dell’area metropolitana di Napoli.

ANDREA BOCELLI: DOPPIO LIVE A POMPEI NEL 2025

Valerio Simonato, organizzatore del concerto, ha dichiarato: «La carriera di Andrea Bocelli è costellata di esibizioni nei teatri più prestigiosi del mondo, ma credo che l’Anfiteatro di Pompei rappresenti un’esperienza unica sia per l’artista che per il pubblico». Simonato ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione con il Parco archeologico e il Comune di Pompei, esprimendo il proprio orgoglio per questo nuovo traguardo. «Non poteva esserci un palcoscenico più suggestivo di Pompei per presentare la voce di Andrea Bocelli a un pubblico che arriverà da ogni angolo del pianeta. Sarà pura magia».

Questo evento rappresenta un’occasione irripetibile per vedere riuniti storia e musica in un contesto che, fin dall’epoca romana, è simbolo di arte e civiltà. La voce di Bocelli, capace di raggiungere vette di profondità e delicatezza, promette di fondersi alla perfezione con l’atmosfera mistica e senza tempo del sito archeologico, regalando agli spettatori un’esperienza che va oltre la semplice esibizione: un viaggio musicale nell’anima della storia.

BIGLIETTI DISPONIBILI DAL 4 NOVEMBRE

La magia di Pompei, unita alla potenza della voce di Bocelli, promette di creare un’atmosfera indimenticabile. La vendita dei biglietti, prevista per il 4 novembre 2024 alle ore 12. L’attesa è altissima e il conto alla rovescia è già iniziato.