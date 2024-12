Capodanno a Napoli: arriva il “Bit Fest-Back in Town”

2 minuti per la lettura

Capodanno a Napoli: il “Bit Fest-Back in Town” promette di portare l’energia di Ibiza e Berlino sul Lungomare Caracciolo.

NAPOLI – Napoli si prepara a celebrare l’arrivo del 2025 con un Capodanno all’insegna della musica e dell’energia. Tra gli eventi di punta del programma ufficiale promosso dal Comune, all’interno del progetto “Napoli Città della Musica”, spicca la rassegna “Bit Fest-Back in Town”. Due giorni dedicati ai giovani e ai turisti under 35, con un’offerta musicale capace di trasformare il Lungomare Caracciolo in un grande palcoscenico internazionale. L’organizzazione, curata da The Band Agency e DROP Eventi, mira a creare un evento inclusivo, di qualità e orientato al futuro.

CAPODANNO A NAPOLI: BIT FEST-BACK IN TOWN

Dal 31 dicembre, dalle ore 22, la Rotonda Diaz e Piazza Vittoria saranno il cuore pulsante della festa. Con una programmazione che punta su generi come techno, house, dance e funk, il Bit Fest ambisce a ricreare “le stesse atmosfere di Ibiza o Berlino”, come sottolineato dagli organizzatori. Un’esperienza immersiva che mette Napoli in connessione con i grandi centri musicali europei, rendendola una meta imperdibile per i giovani.

Protagonisti della serata saranno due stelle partenopee di calibro internazionale: Deborah De Luca, dj e produttrice nota per il suo stile unico che fonde techno e melodia, e Riva Starr, artista eclettico che ha conquistato la scena house mondiale. Accanto a loro, altri nomi di spicco come Danilo De Santo, Ellynora, Marco Corvino e Camilla De Simone, che arricchiranno la line-up.

TALENTI LOCALI

Un elemento distintivo del Bit Fest è il supporto ai giovani talenti locali. Durante la serata si esibirà il vincitore del contest “Napoli cambia traccia”, una competizione ideata per scoprire nuove promesse della scena musicale partenopea. Il premio, organizzato dall’associazione 4 Eaw City Sound A.P.S., non si limita al riconoscimento simbolico, ma offre un’attrezzatura professionale completa e un corso di formazione per dj, fornendo strumenti concreti per emergere nel panorama musicale.

IL LIVE DEL 1° GENNAIO

Il Bit Fest-Back in Town non si fermerà alla notte di San Silvestro. Il primo gennaio, dalle 18 fino a mezzanotte, la Rotonda Diaz ospiterà una maratona live con performance di artisti come Tony Esposito, Greg Rega, Jovine e molti altri. Una celebrazione della musica in tutte le sue sfumature, dal pop al funk, passando per le sonorità più sperimentali.