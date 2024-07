Addio all’attrice Maria Rosaria Omaggio

2 minuti per la lettura

Il mondo dello spettacolo piange la perdita di Maria Rosaria Omaggio. L’attrice si è spenta all’età di 67 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia lasciando un’impronta indelebile nel panorama cinematografico, teatrale e televisivo italiano. Tra i numerosi commenti sul suo profilo Instagram si legge: «Cara MariaRosaria. Ci hai lasciate. Hai iniziato questo tuo nuovo viaggio verso la spiritualità che tanto amavi. [… ]. Donna bella, colta, profonda. Amica affettuosa, presente, illuminante. Mancherai tantissimo!».

MARIA ROSARIA OMAGGIO: LA CARRIERA

Nata a Napoli ma “romana d’adozione”, Maria Rosaria Omaggio ha debuttato nel mondo cinematografico negli anni ’70 accanto a grandi nomi come Maurizio Merli e Tomas Milian. Ha toccato ogni forma di espressione artistica, dalla commedia al dramma, dalla televisione al grande schermo.

Da “Roma a mano armata” e “Squadra antiscippo” agli adattamenti cinematografici di opere letterarie di grande rilievo, il suo contributo artistico è stato costante e significativo. Ma è stato il suo ruolo come Oriana Fallaci nel film “Walesa, l’uomo della speranza” di Andrzej Wajda a conferirle il prestigioso Premio Pasinetti alla Mostra del Cinema di Venezia, sottolineando la sua capacità di incarnare figure storiche con profonda empatia e intensità.

MARIA ROSARIA OMAGGIO: UNA CARRIERA TRA CINEMA E TV

Tra i film interpretati “Culo e camicia” di Pasquale Festa Campanile; “Giocare d’azzardo” di Cinzia TH Torrini; “Le avventure dell’incredibile Ercole” di Luigi Cozzi; “Era una notte buia e tempestosa…” di Alessandro Benvenuti; “Guido che sfidò le Brigate Rosse” di Giuseppe Ferrara; “Guardando le stelle” di Stefano Calvagna; “L’ave maria” di Ninì Grassia. Oltre al cinema, Maria Rosaria Omaggio ha interpretato ruoli memorabili in fiction di successo e partecipato a numerosi varietà: da Canzonissima a Caro maestro 2, Donne di mafia, La squadra; Don Matteo 5.

Inoltre, Maria Rosaria Omaggio ha diretto spettacoli teatrali, scritto libri e collaborato a opere liriche, dimostrando una sensibilità artistica eccezionale e un impegno costante nel portare avanti progetti culturali di grande valore. La sua passione per l’arte e la cultura si è espressa anche al di fuori dei confini nazionali: nel 2020, il suo spettacolo “Le parole di Oriana in concerto” ha conquistato il pubblico non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti, rappresentando un ponte tra le culture e un tributo appassionato a una delle giornaliste più influenti del XX secolo.

L’IMPEGNO SOCIALE

Fuori dal set, Maria Rosaria Omaggio era amata e rispettata non solo per il suo talento, ma anche per il suo impegno sociale. Ha abbracciato numerose iniziative di beneficenza e, nel 2005, è stata nominata Goodwill Ambassador Unicef per il suo contributo significativo nel migliorare la vita dei bambini in difficoltà.