“L’amore è un’altra cosa”: il nuovo singolo di Salto

Uscito lo scorso 20 dicembre per Honiro Label e Luppolo Dischi, “L’amore è un’altra cosa” è il nuovo singolo dell’artista campano Salto

Cerchiamo l’amore, ma, se ci pensiamo, L’amore è un’altra cosa, nel nuovo singolo di Salto, artista campano, uscito il 20 dicembre per Honiro Label e Luppolo Dischi.

Vibrazioni d’oltreoceano e sonorità mature, intime, che parlano al cuore di chi le ascolta, che riescono a dare respiro al caos di sentimenti che possono renderci migliori, quanto, a volte, complicare la nostra quotidianità. Vorremmo di più e non sempre riusciamo ad averlo. Si crea un vuoto che si colma non necessariamente con la presenza fisica di qualcuno, ma con il pensiero e il sentimento provato a cui ci leghiamo. Dunque, la chiave è lasciarsi andare e respirare la libertà.

“È un invito a concedere meno spazio al tempo, perché quello che ci muove davvero è una strada senza fine, un’emozione che si restaura di continuo. Bisogna aver coraggio di lasciarsi trasportare e trasformare, di sentirsi liberi davvero. E quindi si, rimarremo ancora in questa bolla in cui l’unica spiegazione è che non ne esiste una vera; e sapete il perché? Perché l’amore è un’altra cosa’’ – ci racconta l’artista.

Nato nel 2002, Salvatore Bianco, artista campano, si avvicina alla musica fin da subito, grazie all’influenza della sua famiglia. Avvicinandosi a suo zio, musicista, e alle sue sessioni di musica dal vivo in casa, sviluppa presto una passione per il canto. Nel corso degli anni, influenzato sia da artisti del cantautorato italiano come Bungaro e Eduardo de Crescenzo sia da artisti contemporanei come Ghemon e Mecna, inizia a scrivere i suoi primi testi. “Salto” rappresenta il suo primo progetto musicale ed il suo genere di riferimento è l’indie, fondendo insieme ad esso elementi di pop e R&B. Oggi, all’età di 22 anni, è pronto a raccontarsi.