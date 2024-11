2 minuti per la lettura

“Piedone – uno sbirro a Napoli”: il nuovo poliziesco in onda su Sky e in streaming su Now a partire da lunedì 2 dicembre.

Con il trailer ufficiale e la locandina appena rilasciati, cresce l’attesa per il nuovo poliziesco targato Sky Original, “Piedone – Uno Sbirro a Napoli”. Questa serie debutterà in esclusiva su Sky Cinema Uno e sarà disponibile in streaming su Now a partire da lunedì 2 dicembre. Questo nuovo progetto segna l’eredità del celebre commissario Rizzo, noto come Piedone, iconico personaggio reso immortale da Bud Spencer nel film del 1973.

Nel cast, il carismatico Salvatore Esposito, già apprezzato per il suo ruolo in “Gomorra – La serie”, interpreterà Vincenzo Palmieri, un ispettore di polizia che dovrà affrontare sfide uniche in una città ricca di storia e contrasti. Al suo fianco, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo daranno vita a personaggi memorabili. La serie, prodotta da Sky Studios, Wildside e Titanus Production, si articola in quattro episodi e promette di mescolare l’azione con momenti di leggerezza, in un perfetto equilibrio tra tensione e umorismo. La regia è affidata ad Alessio Maria Federici, noto per il suo lavoro su produzioni di successo come “Non ci resta che il crimine” e “Generazione 56K”.

PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI

“Piedone – uno sbirro a Napoli” non è solo una rivisitazione di un classico del cinema italiano, ma anche una riflessione sulla modernità e sulle sfide della giustizia in un contesto urbano complesso. Una serie poliziesca originale che riporta sullo schermo il fascino e le sfide della Napoli contemporanea, attraverso gli occhi del suo protagonista, Vincenzo Palmieri, interpretato da Salvatore Esposito. Ogni episodio sarà un’occasione per esplorare non solo i crimini da risolvere, ma anche le dinamiche sociali e culturali di una città che, con il suo spirito indomito, ha sempre molto da insegnare.

LA TRAMA

La trama segue Vincenzo nel suo ritorno a Napoli, dove dovrà confrontarsi con il suo passato e i suoi fantasmi. Nel ruolo di Vincenzo Palmieri, Salvatore Esposito dovrà guadagnare la fiducia della sua nuova squadra e di applicare metodi di indagine non convenzionali in una Napoli ricca di contraddizioni. La sua partner, la commissaria Sonia Ascarelli, interpretata da Silvia D’Amico, rappresenta un forte contrasto: determinata e rigorosa, Sonia metterà alla prova le abilità e le intuizioni di Vincenzo.

Accanto a loro, Fabio Balsamo vestirà i panni dell’ispettore aggiunto Michele Noviello, aggiungendo un ulteriore strato di complessità al già variegato team di investigatori. Con un cast così dinamico e una sceneggiatura firmata da un team di talenti tra cui Peppe Fiore e Laura Grimaldi, la serie promette di essere un viaggio emozionante attraverso le vie di Napoli, ricco di colpi di scena e momenti toccanti.