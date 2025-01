2 minuti per la lettura

AreNapoli: il nuovo polo di sport e cultura in arrivo nella città partenopea nel 2027, in grado di ospitare eventi di livello nazionale e internazionale.

Napoli si prepara a una grande trasformazione. Nel 2027, la città avrà un palazzetto dello sport all’avanguardia, in grado di ospitare eventi di livello nazionale e internazionale, ma anche concerti e manifestazioni culturali. Il nuovo impianto, che sorgerà nell’ex area del mercato ortofrutticolo nella zona orientale, segna una pietra miliare per il capoluogo campano, che da anni attendeva una struttura moderna in grado di rispondere alle esigenze degli sportivi e degli appassionati di cultura e spettacolo.

ARENAPOLI: IL NUOVO POLO DI SPORT E CULTURA IN ARRIVO NEL 2027

L’operazione, presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) formato da Italstage srl e dalla società sportiva Napoli Basket, ha il sostegno dell’amministrazione comunale e prevede un investimento interamente privato da 57 milioni di euro. Il palazzetto, intitolato AreNapoli, avrà una capienza di circa 11.000 posti per eventi sportivi e 14.000 per i concerti, diventando un punto di riferimento per tutta la regione.

Oltre alla realizzazione della struttura sportiva, il progetto prevede la totale riqualificazione dell’area circostante. Il nuovo impianto sarà infatti accompagnato dalla creazione di un ampio parco urbano di circa 40.000 metri quadri, una piazza pedonale, un centro sportivo all’aperto, parcheggi a raso e una serie di aree destinate al tempo libero, allo svago e alla socializzazione dei cittadini. Non mancheranno inoltre spazi commerciali e di ristorazione, rendendo il progetto un hub multifunzionale per tutta la collettività.

Il modello scelto per realizzare l’opera è quello del project financing, che prevede l’intervento di capitale privato per la costruzione e la gestione della struttura, con il Comune che acquisirà la proprietà dell’impianto al termine di un periodo di concessione di 63 anni. Questa formula permette di ridurre il peso finanziario per le casse pubbliche, garantendo al contempo la realizzazione di un’opera fondamentale per la crescita economica e culturale della città.

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato la delibera che sancisce il diritto di superficie sulle aree di proprietà comunale destinate al progetto. L’operazione è stata valutata in circa 6 milioni di euro, somma che il Comune incasserà nel corso del periodo di concessione. La delibera è stata approvata con l’astensione delle forze di opposizione e dei consiglieri di maggioranza Gennaro Esposito e Sergio D’Angelo.

PALAZZETTO ARENAPOLI

Questa nuova iniziativa rappresenta una sfida ambiziosa, ma anche una grande opportunità per Napoli, che finalmente avrà un impianto in grado di accogliere eventi sportivi di alto livello e spettacoli di respiro internazionale. La creazione del palazzetto AreNapoli potrebbe anche rappresentare una spinta per lo sviluppo turistico e commerciale della zona orientale della città, storicamente meno valorizzata rispetto ad altre aree.

Napoli guarda dunque al futuro con questo grande progetto che unisce sport, cultura, riqualificazione urbana e nuove opportunità di svago, creando un polo di attrazione per residenti e turisti. Un segnale concreto di crescita per una città che si prepara ad essere protagonista anche nel panorama internazionale degli eventi.