Europee, in Campania il Pd è il primo partito. Meloni la più votata

2 minuti per la lettura

Elezioni europee: in Campania il Pd è il primo partito, in contro tendenza rispetto all’Italia; Giorgia Meloni resta comunque la più votata. Basso il dato dell’affluenza

NAPOLI – E’ il Partito Democratico, con il 22,24%, il primo partito in Campania. Quando manca il dato di appena 26 sezioni (5.802 su 5.828) è quanto emerge dal risultato delle elezioni europee nella regione in cui l’affluenza alle urne si è attestata al 44% rispetto al 47,61% delle votazioni precedenti. Dopo il Pd, secondo il dato ancora parziale, c’è il Movimento 5 Stelle che raggiunge il 20,73%. In terza posizione poi Fratelli d’Italia che, in Campania, arriva al 19,4%. A seguire, vi sono Forza Italia – Noi Moderati – Ppe (10,8%); Alleanza Verdi e Sinistra (6,98%); Stati Uniti d’Europa (6,81%); Lega (5,78%); Azione (3,86%).

A livello regionale FI è prima in Sicilia e Calabria. Il Pd è primo in Emilia Romagna, Toscana, Campania, Puglia e Basilicata. La Lega è seconda in Molise. M5s seconda forza in Campania. Avs è in doppia cifra nel Trentino Alto Adige e in Valle d’Aosta. La Lega è solo terza in Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. ‘Libertà-Nord chiama sud’ di Cateno De Luca ha l’8,11% in Sicilia.

E’ dunque in controtendenza rispetto al risultato nazionale l’esito del voto in Campania dove il primo partito è il Pd, davanti al Movimento 5 Stelle, terza Fratelli d’Italia.

Rispetto alle precedenti Europee del 2019 in Campania, il Pd cresce di circa 3 punti mentre spicca il crollo di Movimento 5 Stelle che perde 13 punti e Lega che in Campania passa dal 19 per cento a poco meno del 6. Balzo in avanti notevole invece per Fratelli d’Italia che passa da poco meno del 6 per cento a oltre il 19. In calo Forza Italia che perde circa 3 punti.

A spoglio quasi ultimato la più votata in Campania è Giorgia Meloni con 173.622 voti, seguita da Lello Topo del Pd con 111.641 e Lucia Annunziata, sempre coi dem, con 106.640 voti.

Bassissimo il dato complessivo finale dell’affluenza, al 44 per cento con il record negativo di Napoli di poco superiore al 36 per cento, sono i dem a conquistare la ‘vittoria’ con il 22,2.