Caldo, Fico firma l’ordinanza: stop ai lavori usuranti dalle 12.30 alle 16 in Campania

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L’ondata di caldo estremo in arrivo sulla Campania preoccupa per i rischi connessi e il presidente della Regione Roberto Fico firma l’ordinanza per vietare il lavoro nello ore più a rischio

NAPOLI – Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha firmato un’ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori maggiormente esposti agli effetti delle elevate temperature estive. Il provvedimento entrerà in vigore il 21 giugno e resterà efficace fino al 31 agosto. Quindi coprirà l’intero periodo estivo.

L’ordinanza (n. 1 del 17 giugno 2026) dispone il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole. Il divieto è delimitato alla fascia oraria compresa tra le 12,30 e le 16. Il divieto riguarda giorni e aree presenti nelle mappe pubblicate dal sistema Worklimate dell’Inail con un livello di rischio “alto” per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa. Escluse dal divieto le operazioni indispensabili e urgenti necessarie al ripristino di servizi essenziali a seguito di eventi imprevedibili. Tutto nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Scattano anche degli obblighi per i concessionari di pubblico servizio e per le attività connesse a ragioni di pubblica utilità. Dovranno infatti adottare adeguate misure organizzative per garantire i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali. Il tutto nel rispetto del divieto e con le garanzie dovute.

ROBERTO FICO, «UNA ORDINANZA PER UNA TUTELA CONCRETA DEI LAVORATORI CONTRO IL CALDO»

«Con questa ordinanza interveniamo per tutelare concretamente i lavoratori agricoli, quelli del settore edile e tutti coloro che, per ragioni professionali, svolgono attività all’aperto esposti per molte ore al sole e alle alte temperature. La salute e la sicurezza dei lavoratori vengono prima di tutto. Di fronte a fenomeni climatici sempre più estremi è dovere delle istituzioni adottare misure di prevenzione efficaci per ridurre i rischi legati allo stress termico e ai colpi di calore. Garantendo condizioni di lavoro più sicure nei comparti maggiormente esposti». Queste le dichiarazioni del presidente della Regione Campania, Roberto Fico.